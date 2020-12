Varios policías llegaron hasta el puente Pumarejo, de Barranquilla, para evitar que una mujer, que ya estaba sobre una de las estructuras, se lanzará al vacío.

Uno de los agentes corrió a agarrar a la mujer, que se identificó como Yamile, mientras que los otros la intentaban persuadir para que no se suicidara.

En la grabación viral se escucha que un uniformado le pregunta por qué se quería lanzar, a lo que ella, llorando, respondió:

“Tengo una fundación de animales y nadie me quiere ayudar. No tengo empleo. Tengo muchos problemas económicos con mi fundación; mis animales necesitan alimentos y no me quieren ayudar. Vengo peleando con el maldito Gobierno hace tiempo”, dijo Yamile.