La adulta mayor protagonizó un reciente video que se viralizó en diferentes redes sociales. Allí, se ve cómo la mujer canta un rap frente a los pasajeros de un bus de Transmilenio que está en movimiento.

“Yo no soy una cualquiera, no soy bandolera ni pistolera; yo soy es rapera, una humilde abuelita rapera. Yo me vine a Bogotá a salir de esta peladera”, canta la adulta mayor en el video.