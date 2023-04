Hoy muchos usuarios quedaron sorprendidos luego de que Twitter retirara el chulo azul de varias cuentas que estaban verificadas. La eliminación de este ícono fue tan amplia que incluso fue motivo para que algunas personas compartieran memes por la red social.

Una de las personas sorprendida fue Vicky Dávila, directora de la revista Semana, quien este jueves escribió un mensaje en su cuenta para manifestar que se había quedado sin la verificación de su cuenta, y donde preguntó a sus seguidores qué debía hacer ahora.

Ya no tengo chupito azul de twitter, ¿se debe pagar o no para tenerlo de nuevo?

Y no fue la única, pues varios usuarios de la red social quedaron desilusionados a pesar de que esta medida ya se había anunciado hace algunos meses por el mismo propietario Elon Musk.

Esta medida no ha caído muy bien ya que las personas estaban acostumbradas a que la verificación no era sinónimo de dinero, sino de una cuenta de alguien real. Ahora existe el riesgo de que ciberdelincuentes se hagan pasar por personajes reconocidos para hacer daño o desinformar.

Porque ahora el blue check no es para verificar autenticidad sino para quien pague. La mayoría de figuras públicas no obtienen una ganancia comprando eso. El ciberdelincuente si.

Y es que la empresa ya había anunciado que este jueves 20 de abril se terminaría de eliminar la verificación a los usuarios que no estuvieran suscritos a ‘Twitter Blue’, una membresía que cuesta 52.900 pesos al mes y 554.900 pesos al año en Colombia.

Incluso, el magnate Elon Musk afirmó que con la aplicación de esta medida, hoy sería un “gran día”.

Tomorrow is shaping up to be quite the day!

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023