En tan solo un día, la iniciativa para recoger el dinero para el excandidato ya ronda los 500 millones de pesos con más de 12.000 aportantes.

Sin embargo, en la tarde de este martes Dávila se fue contra la campaña y dijo que le “encantaría ver” un movimiento similar por “los niños que se mueren de hambre en La Guajira o en Chocó”.

Le tengo cariño a Humberto De La Calle y le reconozco lo que es, pero me encantaría ver esta “vaca” por los niños que se mueren de hambre en la Guajira o en Chocó y no por un candidato que sabía que era inviable. #UnaVacaPorDeLaCalle — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) 29 de mayo de 2018

Muchas personas reaccionaron a la publicación. Algunos estuvieron de acuerdo con ella recordando los 40.000 millones de pesos que el Partido Liberal gastó en su consulta interna, pero la mayoría de ellos coinciden en devolverle la crítica y señalándole que si tanto le interesan los niños del país hace mucho pudo iniciar una campaña similar en alguna de las varias plataformas similares que existen porque esas cosas no se logran en Twitter.

Estos son solo algunos de los más de 1.300 comentarios a la periodista:

Y hasta ahora se le ocurrió la vaca para los niños? Tanto que critica el populismo. — renny duarte (@duarte_renny) 30 de mayo de 2018

Con su gestión en el proceso de paz, él ya hizo su aporte a los niños del Chocó. Atte, Twittera Chocoana. — ArPe (@BettinaArroyo) 30 de mayo de 2018

Si la señora no piensa poner para la vaca, ni inventarse una para los niños de Guajira o Chocó, no debería andar opinando en lo que no le importa. — Jorge Luis Pérez (@JorgeLuisPrez2) 29 de mayo de 2018

Ese es su problema y el de muchos que toman postura para criticar, que se quedan en el encanto o usted con lo influenciadora que es cuando ha liderado una campaña por los niños de la Guajira y del Chocó o si ya la tiene diga dónde hay que donar. — Lorena Santana (@loresantana_) 30 de mayo de 2018

Empieze la vaca usted eso no es twtiando es actuando, y que las personas hagan con su dinero lo que quieran es de ellos. — Andres España (@Andrespan95) 29 de mayo de 2018

Recordándote que la vaca para los niños que se mueren de hambre se llaman impuestos y presupuesto nacional el cual día a día nosotros aportamos. Quitarle la responsabilidad al estado para culpar a otros es bien ridículo. — Brian Wormboy (@brianserranos) 29 de mayo de 2018

Menos mal que usted no aportará ni para lo uno, ni para lo otro. Si le interesan esos niños, ¿Por qué no organizó una campaña para ello? — Oswaldo Marchena M. (@marchenojob) 29 de mayo de 2018

Estimada @VickyDavilaH tenemos el derecho de apoyar a @DeLaCalleHum pues sabes bien que él tuvo el logro politico mas grande de los ultimos 60 años El Acuerdo de Paz. Es un ejemplo de ética y de politica, otra cosa es que fue desmeritado por la ignorancia del pueblo y el CD. — Jairo Angarita N. (@jaironavarrete) 29 de mayo de 2018

Las aplicaciones para hacer vacas o crowdfunding, son muchas y están disponibles, se usan para emprendimiento, causas sociales o causas personales, son muy populares en Norteamerica y Europa, adelante has la tuya. Pero dejemos la envidia y las comparaciones, mi Colombia! — Leonard Maiguel (@LeonardMaiguel) 29 de mayo de 2018

Vicky, no superpongamos los dos escenarios, la segunda no se da no por culpa de Humberto, sí por la apatía de la gente a esas tristes realidades. Hay que incentivar todo tipo de unión para ayudas, no reemplazarlas. Nos alcanza para todo como país , estoy seguro! — Manuel Antonio (@maaherreraca) 29 de mayo de 2018

La frialdad de este trino me parece incalculable. A Maquiavelo le hubiera producido envidia la manipulación que se hace del tema de los niños de la Guajira. Y todo porque DeLaCalle no fue a un debate…me parece injusto y desproporcionado. — @uriasv (@Uriasv) 29 de mayo de 2018

No la veo donando dinero a los niños de la Guajira, ni los de el choco.

¿por que no dona de las ganancias de su libro? — Carolina♡ (@1dcarol3) 29 de mayo de 2018

Si ud no va a donar no se meta. ¿Qué le importa lo que la gente haga con su plata? Además estoy casi segura que ud no ha dado ni un peso a ninguna de las causas que menciona. Deje a la gente feliz en lo que quiera ayudar y ya. — Alejandra (@or_aleee) 29 de mayo de 2018

Y que espera y hace la Vaca en la @WRadioColombia … eso no es “me gustaría” HÁGALO!!! — Jocho Navarro (@JochoNavarro) 29 de mayo de 2018

Las verdades cuando surgen son combatidas, en su momento la religión cristiana era inviable y sin embargo modificó la historia de Occidente.

Con políticos como De La Calle, buscamos un estado viable, en Paz, sin corrupción y por ende sin problemas como los del Chocó. — alejandro rivas (@crucigramese) 30 de mayo de 2018

Los que quieren apoyar #UnaVacaParaDeLaCalle bien por ellos, pero no venga con el tema de los niños que mueren en x o y lugar para cuestionar lo que otros hacen, porque no empieza utd con la vaca para los niños de la guajira o del choco?. — Angelica Cañaveral (@angelikika92) 30 de mayo de 2018

No sea así, puede que tenga razón, pero, no dañe este gesto de cariño por alguien que luchó por el acuerdo de paz. — Nubia (@BioNubia) 29 de mayo de 2018