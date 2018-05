La publicación se hizo este martes 29 de mayo en la página Panorama de El Universal y reproducida por el diario El Heraldo, revelaron esos diarios.

El aviso lo pagó la Procuraduría, que ha sido la piedra en el zapato del político, pues fue la entidad que demandó su elección atípica por considerar que estaba inhabilitado para el cargo por tener contratos con la Gobernación de Bolívar y el ministerio de Vivienda.

Según explicó el tribunal, tuvieron que recurrir a esta medida porque desde la semana pasada, cuando tomaron la decisión de suspenderlo, no han podido ubicarlo. Así se lo explicó a los medios el magistrado Moisés Rodríguez Pérez, presidente del Tribunal administrativo de Bolívar:

“Publicamos que habíamos ido tres veces allá. Entre el viernes y el lunes se había hablado con su secretario general, con el secretario privado y se le enviaron copias, inclusive, a su correo electrónico personal de todo. Yo no creo que el alcalde pueda decir que no lee El Universal ni El Heraldo, ni que no los lee a ustedes. Él vendrá y se notificara, lo hará en el momento en el que el considere entre los términos oportunos”.