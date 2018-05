El desafío fue conducido por el programador de música Alejandro Villalobos y consistía en escuchar una pista y mencionar el nombre de la banda o la canción en el menor tiempo posible.

La idea inicial era que participara solo Duque, pues los periodistas aseguraron que es conocedor de este género musical; pero Villalobos decidió involucrar a Vélez para provocar el duelo.

Duque acertó las primeras cuatro que fueron ‘Rock & Roll All Nite’ de Kiss, ‘Livin on a prayer’ de Jon Bon Jovi, ‘Satisfaction’ de The Rolling Stones, ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen; y Vélez empezó a remontar con ‘Losing My Religion’ de REM, ‘Smells like teen spirit’ de Nirvana, ‘Seven nation army’ de The White Stripes (aunque dijo Red Stripes) y empató con ‘Back in black’ de AC/DC.

Finalmente, en la ronda desempate el candidato se fue nuevamente arriba acertando con ‘Come together’ The Beatles y Vélez igualó con ‘should I stay o should I go’ de The Clash y Duque se llevó la victoria con ‘Jump’ de Van Halen.

Este es el video del reto: