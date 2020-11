La opinión de la periodista Vicky Dávila se dio luego de que la Cámara de Representantes hundiera el proyecto que buscaba dar vía libre al uso de la marihuana recreativa en Colombia, y por eso puso un trino en el que dijo que le “alegra” que esa iniciativa no prosperara.

“No quiero que niños y jóvenes se “recreen” así. ¿Quién dijo que marihuana es recreativa?, ¡por Dios! La marihuana es otra maldición disfrazada de inocencia” escribió Dávila, y cerró su opinión diciendo que esa podría ser la puerta de entrada para el consumo de cocaína y otras drogas.

Me alegra que no haya marihuana recreativa. No quiero que niños y jóvenes se “recreen” así. ¿Quién dijo que marihuana es recreativa?, ¡por Dios!. La marihuana es otra maldición disfrazada de inocencia. Cuántos empiezan por ahí y siguen con cocaína y otras porquerías.

