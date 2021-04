green

En el discurso en el que la comunicadora reprochó los actos vandálicos dirigidos a los medios de comunicación, ella aseguró que hay un grupo del sector político que está incitando a que se desaten actos violentos en el paro nacional.

“Políticos que tienen aspiraciones presidenciales, y que se dedican a promover el odio contra los periodistas, porque no respetan la libertad de prensa, no respetan la democracia, y porque no soportan la crítica”, denunció la periodista en la grabación.

Pese al apunte de la también presentadora, de su boca no salió ningún nombre específico; no obstante, ya se conoce los posibles personajes que llegarán a las urnas en 2022.

Políticos que caben dentro de la denuncia sobre vandalismo que hizo Vicky Dávila

Según la encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría, estos son los políticos que entran en “el ambiente preelectoral del país”:

Sergio Fajardo.

Gustavo Petro.

Tomas Uribe Moreno.

Jorge Robledo.

Alejandro Gaviria.

Juan Carlos Pinzón.

Paloma Valencia.

Simón Gaviria.

Marta Lucía Ramírez.

Alejandro Char.

Juan Manuel Galán.

Federico Gutiérrez.

Rodolfo Hernández.

Dilian Francisca Toro.

Germán Vargas Lleras.

