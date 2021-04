green

Luego de una jornada de protestas en varias ciudades del país, el presidente Iván Duque habló sobre la reforma tributaria defendiéndola a diestra y siniestra, manifestando abiertamente que la mantendrá, aunque sean pocos quienes apoyan esta idea.

En una entrevista con La W realizada en la mañana de este jueves le preguntaron directamente si estaría dispuesto a retirar la propuesta económica luego del descontento social que ha provocado, pero él evadió el “no” y expresó que están abiertos al diálogo, pero con los sectores políticos.

(Vea acá: “Él sentado dizque de presentador de televisión”: mujer se desahoga contra Duque en el paro)

“Lo que es muy importante es que en este momento demos el mensaje de que aquí no está llegando nadie con terquedades ni imposiciones. Es la apertura total a la construcción de un consenso con los partidos, instituciones, aportes del sector privado. Lo segundo es que estamos dispuestos a revisar lo que ha generado controversia y tengan opciones constructivas”, dijo.

No obstante, el presidente de Colombia fue claro en señalar que los senadores pueden cambiar los artículos de esta reforma tributaria con lo que no están de acuerdo, lo que sería una opción para cumplir con con su palabra y, así como han dicho públicamente que no están de acuerdo con le que está expuesto allí, hacer los ajustes que crean pertinentes.

“Hablar de un retiro cuando en el Congreso se puede modificar completamente, si se quiere, es un mensaje que podría generar una incertidumbre financiera. No llegamos con líneas rojas, sino de llegar a consensos”, explicó.

La respuesta del Ivan Duque sobre el paro nacional del 28 de abril

Luego de que las personas salieran a manifestarse pacíficamente en las calles del país, aunque en algunas ciudades fue un escenario para que algunas personas protagonizaran actos vandálicos, el presidente Duque se centró en los hechos que dañaron establecimientos y dijo que fueron “orquestados”, siendo Cali una de las ciudades más afectadas.

“Debemos hacer un balance de lo que se vivió ayer y en otros momentos en los que se vivieron jornadas vandálicas. Son actos de violencia que están orquestados, financiados y orientados a generar una afectación a sectores específicos para generar zozobra”, manifestó el presidente de Colombia.

Aunque miles de personas salieron a las vías para rechazar la reforma tributaria que él está defendiendo, el máximo mandatario del país centró su discurso en los hechos que dejaron jóvenes y policías heridos, más varios establecimientos comerciales dañados en las diferentes ciudades del país.

“El mensaje de los colombianos debe ser claro: rechazo total a la violencia con judicialización rápida. Lamentablemente las personas capturadas terminan siendo excarceladas por decisiones judiciales. Estamos ante fenómenos claros de terrorismo de baja intensidad, como se le llama en Europa, y debemos seguir desmantelando estructuras criminales y buscando sanciones ejemplarizantes. La expresión pacífica es un derecho, pero estas manifestaciones de terrorismo las vamos a combatir“, explicó.