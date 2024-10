Luego de que se conociera que Vicky Dávila fue sometida a un procedimiento en su contra, en el que la Fiscalía General de la Nación le abrió una noticia criminal para, supuestamente, investigar las fuentes de la periodista, varios usuarios en redes sociales aseguraron que la mujer habría salido del país.

Sin embargo, en la mañana de este martes 29 de octubre, Dávila apareció frente a los micrófonos de Caracol Radio. En conversación con Gustavo Gómez, la mujer aseguró que este procedimiento que le abrió el ente acusatorio se trataría de un ataque contra la libertad de prensa y aclaró que “no tiene miedo”, por lo que continuará, desde la dirección de Semana en Colombia, haciendo investigación.

“Yo no puedo quedarme callada. […] a cualquiera no le abren una noticia criminal”, relató la periodista al medio de comunicación.

Además, y en la misma línea de esta noticia criminal, la informadora aseguró que sus fuentes, con las que descubrió los llamados “Petrovideos” o las irregularidades que habría cometido Nicolás Petro se encuentran a salvo, pese a las presiones que, asegura, estaría haciendo la Fiscalía.

Adicionalmente, la entrevistada dijo que no pensaba callar, pese a la noticia que abrieron en su contra, y que el presidente Petro tenía una “doble moral“, asegurando que suele condenar a sus opositores, pero calla cuando a alguno de los integrantes de su gobierno le revelan una irregularidad.

“¿Por qué a ministros, exministros, altos funcionarios, ex altos funcionarios, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo no les ha abierto una investigación formal? […] De mi pueden decir lo que quieran, pero jamás que he hecho algo ilícito”, dijo la periodista.

Por su parte, la directora de Semana aseguró que continuará trabajando desde este medio de comunicación, sin poner en riesgo la integridad de quienes le revelan información. Las fuentes que le han revelado gran parte de lo que se revela en el medio al cual dirige, asegura, trabajan con el mismo Gobierno:

Según la misma periodista, este procedimiento se abría abierto por la denuncia de un ciudadano, quien solicitó que la investigaran por, según Dávila, lo que “ha dicho de Petro”:

“La Fiscalía de Luz Adriana Camargo, la fiscal de bolsillo de Petro, me abrió una noticia criminal con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista. La denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza que la Fiscalía actúe con tal celeridad prestándose a una infamia. Se trata de un fanático petrista que, sin prueba alguna, porque no aporta ni una sola, porque no existe, pide que me investiguen por lo que he dicho Petro. Un plan muy obvio y vulgar que queda al descubierto”, expresó la mujer en sus redes sociales.