Gustavo Petro, que reaccionó luego del paro minero, fue blanco de Vicky Dávila después de que la periodista expuso un procedimiento que aplicó la Fiscalía contra ella.

Vicky Dávila reveló que la Fiscalía abrió una noticia criminal contra ella, situación por la que se despachó en contra de Gustavo Petro en mensajes desde redes sociales.

“No tengo nada que ver con Pegasus. Petro lo sabe. El país lo sabe. Aquí me conocen muy bien. Si otras personas cometieron delitos, pues que respondan. Esa ha sido siempre mi posición frente a quienes infringen la ley”, escribió tanto en X (antes conocido como Twitter) como en Instagram.

No obstante, en el mensaje de señalamiento al presidente de Colombia, puso en evidencia la mencionada situación, por lo que expresó su molestia frente al procedimiento mencionado antes.

“La Fiscalía de Luz Adriana Camargo, la fiscal de bolsillo de Petro, me abrió una noticia criminal, con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista. La denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza que la Fiscalía actúe con tal celeridad prestándose a una infamia. Se trata de un fanático petrista que, sin prueba alguna, porque no aporta ni una sola, porque no existe, pide que me investiguen por lo que ha dicho Petro. Un plan muy obvio y vulgar que queda al descubierto”, afirmó.