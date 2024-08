Inédito por donde se le mire. Vicky Dávila, la directora de la Revista Semana, uno de los medios más conocidos del país, convocó a las calles en caso de que no le permitan hacer un foro en la Universidad Eafit que ha sido objeto de todo tipo de críticas.

“Si ese grupito elitista de tibios hipócritas no quiere que vaya a Eafit, no es sino que la universidad me avise. Y así, lo hacemos con miles de personas en la calle. Esos hipócritas y tibios no entienden que no necesito de ellos ni de sus élites. Voy contenta a Medellín, porque se organizó un foro por la división de Foros Semana. No entiendo el alboroto. Esos foros los hacen los medios todo el tiempo (sic)”, dijo Dávila en la red social X respondiendo a una crítica del periodista paisa Pascual Gaviria, quien dijo que el evento era una “campaña disfrazada de periodismo”.