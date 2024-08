El cruce comenzó cuando Diosdado Cabello mostró en ‘Con el mazo dando’, su programa de televisión, un afilado trino de Vicky Dávila en contra de las elecciones presidenciales de Venezuela, en las que el régimen se proclamó ganador pese a que la oposición publicó actas que demostrarían que Edmundo González venció a Nicolás Maduro por cerca de 4 millones de votos.

Cabello leyó: “Vicky Dávila, colombiana, vinculada al narco: ‘Liberen a Venezuela, esta es la cruda radiografía que demuestra que el dictador Maduro se está saliendo con la suya a punta de terror y trampa, tienen que frenarlo’”.

Fue así como la periodista contestó con otra publicación debido a la forma en la que fue tratada por el jefe chavista.

“Diosdado Cabello, usted no me asusta ni me intimida. Este es un juego largo. La democracia volverá a Venezuela, y usted terminará preso pagando por todos sus crímenes. América Latina volverá a brillar. Con seguridad antes del 2026”.

Sin embargo, Cabello no se quedó callado y en una nueva emisión contestó dando a entender que el régimen no dejará el poder: “Nos vemos en el 2031… y más”.

Acto seguido, se dirigió a la informadora con más ataques: “Voy a hacer una reprimenda pública… Vicky no me desmiente que esté vinculada al narcotráfico, eso fue lo que yo le dije, más nada, pero no me desmiente”.

Y cerró avivando la discusión: “Tú tampoco me asustas, Vicky… A esta le van a dar bastantes ‘likes’”.

En consecuencia, Dávila elevó el tonó y fue más dura con sus palabras:

“Diosdado Cabello, el que tiene una orden de captura de Estados Unidos por crímenes de narcotráfico con el Cartel de los Soles y las Farc, es usted”.

En ese sentido, la mujer dijo quién debería tener el verdadero temor: “Sus payasadas son una demostración de miedo. Le garantizo que acá en Colombia no nos vamos a dejar. Y le garantizo que usted termina preso. Usted ya tuvo una oportunidad, no hay dos en la vida. Por ahora, usted está escondido en su guarida”.

Cruce de mensajes entre Vicky Dávila y Diosdado Cabello

Acá, lo que se dijeron entre sí:

Diosdado Cabello, el que tiene una orden de captura de Estados Unidos por crímenes de narcotráfico con el Cartel de los Soles y las FARC, es usted. Sus payasadas son una demostración de miedo. Le garantizo que acá en Colombia no nos vamos a dejar. Y le garantizo que usted… https://t.co/bKmKFDEsar pic.twitter.com/sl5LCxgKDC — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 4, 2024

