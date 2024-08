La política venezolana María Corina Machado publicó un nuevo video a través de sus redes sociales en el que reiteró su llamado a la protesta pacífica en el país que, recientemente, vivió una de las elecciones presidenciales más controversiales de los últimos años.

La mujer, quien es considerada la actual líder de la oposición venezolana, publicó una grabación en su perfil de Instagram en el que aparecía acompañando las manifestaciones mientras, en medio de una masiva multitud, ondeaba la bandera de Venezuela.

El mensaje, pese a que fue corto, dio esperanza a los opositores, pues en él afirmó que no pensaba renunciar al derecho a la protesta civil, la cual ha calificado de “cívica y pacífica”.

“Aquí estamos. Seguimos avanzando. No promovemos la violencia y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No renunciaremos a nuestro derecho a la protesta civil”, dijo la excandidata.