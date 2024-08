Desde hace varios meses, Vicky Dávila sigue acudiendo a diferentes eventos para participar como panelista. En esta oportunidad, la periodista hizo una delicada confesión sobre su infancia en la que involucró a sus padres.

(Vea también: “Estamos listos para una mujer presidente”: Vicky Dávila lanzó carta para elecciones)

Dávila mencionó en su discurso que cuando tenía 12 años vivió una grave situación de violencia intrafamiliar en la que su padre golpeaba a su mamá. La comunicadora dijo que sufrió mucho al presenciar dichas escenas, al punto que su progenitora la aconsejó insistentemente.

“Cuando era muy chiquita vivimos con mi papá hasta que yo tenía como 12 años, y de repente entendí que había una situación de mucha agresividad en la casa. Mi mamá sufría mucho, muchísimo y cada vez que mi papá le pegaba, me llevaba a un rincón y así golpeada me decía ‘míreme, míreme, estudie para que no le pase esto’”, dijo.

La mujer señaló que había perdonado a su papá, quien ya falleció. Aunque gracias a dichas vivencias, confesó que principalmente aprendió a hacerse valer y no permitir que la pisotearan.

A pesar de que esas situaciones la marcaron de manera trascendental, expuso que esto le permitió formarse como una persona más fuerte en el ámbito personal y profesional.

Lee También

“Desde entonces aprendí que tenía que aprender a defenderme que no podía dejar que me pisotearan, que tenía que aprender a responder y algo que fue tan triste y tan negativo, definitivamente me sirvió, me formó el corazón y de alguna manera la firmeza como persona”, añadió Dávila.