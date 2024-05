El primer cruce del presidente Gustavo Petro, durante el domingo 12 de mayo, fue con Vicky Dávila, que compartió una nota de Semana en la que se habla en del problema que se le armó a Ricardo Roa en el CNE, por presuntas irregularidades cuando era gerente de la campaña del mandatario.

El jefe de Estado, fiel a su estilo, le contestó a la comunicadora diciendo que trataba de “legitimar la mentira” y puso en duda su “imparcialidad” periodística.

Ricardo Roa habría puesto a su cuñado a manejar plata de campaña Petro, según tesorera

Por supuesto Dávila no se quedó callada y le respondió que él quisiera que ella no se metiera en política para no “desenmascarar” los líos relacionados con él y su gobierno, pero que eso no pasará.

A continuación se puede ver el cruce de trinos de la periodista y el presidente:

A usted le encantaría que yo me meta a la política para que no lo siga desenmascarando a usted, a su hijo, a sus funcionarios y a su nefasto Gobierno. Sueñe!!! @petrogustavo https://t.co/OFqTw4D9FL — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 12, 2024

Pelea de Gustavo Petro con periodista de Caracol Radio

Horas más tarde de la discusión con Dávila, Petro se fue contra Jorge Espinosa —locutor de Caracol Radio— por su columna ‘Maromas contables’, publicada en Cambio.

Ambos ya venían sosteniendo un cruce de palabras por el supuesto exceso de dinero que habría tenido la campaña presidencial, y del avión que, dicen, se habría comprado para ese próposito.

De acuerdo con el periodista, hay documentos que darían cuenta de las irregularidades, aunque Petro señala todo lo contrario.

No he volado 60 horas en helicóptero ni en toda mi vida junta, ni nunca he usado un artefacto aéreo cualquiera como ambulancia. Si los ponentes del CNE dicen eso, pues ya sabe que clase de ponencia hicieron y con que fin. Como buen periodista imparcial debe simplemente sumar… https://t.co/ZHALnDTJHl — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 12, 2024

