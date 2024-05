Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que, aunque hay cambios que este gobierno buscará hacerle a la Constitución, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, “no pasará por encima” de ella.

También descartó que Petro quiera quedarse más allá del 7 de agosto de 2026 en la Casa de Nariño, cuando cumpla cuatro años de presidente.

(Vea también: ‘Iván Márquez’ reaparece y en foro soba chaqueta a Petro: “Genial, vientos constituyentes”)

Así lo dijo durante una entrevista con El Espectador, en la que también se refirió al más reciente escándalo de posible corrupción en el Gobierno Nacional: los dineros desviados de la UNGRD, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Mininterior insiste en que Petro no buscará gobernar más allá de 2026

“No buscaremos ni un día más, pero tampoco estamos dispuestos a permitir que, con acciones antidemocráticas e inconstitucionales, les quieran quitar a los ciudadanos que lo eligieron un día menos de su mandato”, afirmó ante la pregunta de recientes declaraciones de Petro como que “irá hasta donde el pueblo diga”.

ATENCIÓN

El presidente @petrogustavo dice que seguirá en el poder hasta donde el pueblo diga, “si el pueblo dice más adelante, más adelante iré”.

Además, convocó a nueva jornada de marchas que superen las del 1 de mayo pic.twitter.com/t4cGi0iL5a — Valora Analitik (@ValoraAnalitik) May 8, 2024

No obstante, Luis Fernando Velasco descartó el desarrollo de un “golpe blando” en contra del presidente, como lo ha llamado Petro.

“Ahí tengo una cordial diferencia con él. El centro de la discrepancia es que aun cuando sí creo que haya grupos de interés que quieren sacar al presidente del poder, también estoy convencido de que la capacidad institucional, de un lado, y la movilización ciudadana, del otro, impedirían que las aspiraciones de esos grupos tengan éxito”.

Sobre el escándalo en la Ungrd

Luis Fernando Velasco también se refirió al reciente escándalo de corrupción, en el que se habría desviado plata del presupuesto de la Ungrd para pagarle a Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente, para que apoyaran los proyectos legislativos del Gobierno como las reformas pensional y a la salud.

“Parece contraevidente que esa sea la supuesta motivación del presidente del Senado, Iván Name, pues para nadie es un secreto que él ha sido un fuerte opositor de las reformas”, afirmó.

(Lea también: MinIgualdad no es el único: otras leyes y proyectos que cortes le han tumbado a Petro)

Y agregó: “Andrés Calle, quien ha apoyado este proyecto, yo no entendería que deba entregársele dinero para defender nuestro programa. Aunque la oposición, legítimamente, intentará usar el momento actual para frenar la agenda”.

Sobre su supuesta implicación en el escándalo, como se ha publicado en varios medios de comunicación, Velasco lo descartó en su entrevista en El Espectador.

“He sido citado como testigo y no como indiciado, mucho menos como procesado, a declarar lo que sé de este caso. Y lo haré con rigor y respeto. El exsubdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo no solo no me ha mencionado”, aseveró.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.