Los enfrentamientos entre el ejército de Venezuela y el denominado ‘Frente 10 de las Farc-Ep’, disidencia diferente a la que encabezan alias ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’, que, según diversas fuentes, también están en Venezuela (lo mismo que el Eln) bajo el amparo del régimen de Nicolás Maduro, se produjeron en el poblado de La Victoria, estado Apure.

Como consecuencia de esos choques, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó que murieron el mayor Edward Ramón Cobo Segovia y el primer teniente Yonathan Miguel Duarte, que también hubo unidades suyas heridas, que fue ‘neutralizado’ el cabecilla alias ‘el Nando’ y que capturaron a 32 disidentes de las Farc.

Pero los hechos también provocaron el desplazamiento, desde esa zona de La Victoria en Venezuela hacia el municipio de Arauquita en Colombia, de 3.280 personas, entre ciudadanos venezolanos y colombianos que retornaron al país, y que huyen de los fuertes combates que, según el secretario de Gobierno de Arauca, Uriel Peña, se seguían presentando hasta el martes pasado.

Esas personas “conforman 790 núcleos familiares en los albergues y en los sitios donde se está desarrollando esta actividad humanitaria en el municipio de Arauquita”, dijo Peña en Caracol Radio. Pero la situación ya involucra hasta a Arauca, la capital del departamento, pues en una de sus veredas, según el funcionario, ya hay 57 familias que llegaron por el mismo motivo desplazadas del territorio venezolano.

“De acuerdo con las comunicaciones que se han venido generando con las comunidades que llegan desplazadas, los combates continúan en diferentes sectores a lo largo de la frontera en este corredor del sector de la parroquia Urdaneta. Hace dos noches hubo un ataque de un grupo armado a una institución venezolana en el que volaron unas instalaciones del Senat”, dijo Peña.

De hecho, varios de los videos que se han difundido profusamente muestran esa instalación en La Victoria (Apure, Venezuela) destruida. Los otros videos registran los bombardeos y los ametrallamientos, y el consiguiente terror de los habitantes de la zona.



Lo más grave es que la situación parece en fase de escalamiento si se consideran las declaraciones de alias ‘Antonio Medina’, cabecilla del grupo de las disidencias de las Farc denominado ‘Frente 28 de las Farc-Ep’, que en un audio invita “a toda la población venezolana a que no abandone su país”.

“Rechazamos el ataque indiscriminado del ejército venezolano contra la población civil violando los derechos humanos de las personas”, dice el delincuente, y manifiesta su “solidaridad” con la disidencia del ‘Frente 10’. “Atacaremos las bases militares del ejército venezolano”, advierte.

También asegura que “hay un cúmulo de generales [venezolanos] corruptos, vendidos, contrarrevolucionarios que están masacrando al pueblo venezolano”, y, como si su grupo armado y el ‘Frente 10’ no hicieran también parte de la confrontación que afecta a la población civil, asegura: “No queremos seguir con este desangramiento de Venezuela. Daremos una respuesta militar y nos defenderemos”.

Los combates y el inusual movimiento de tropas también fueron registrados por Conflicts News Worldwide, página que reporta conflictos y noticias de esa índole.

Venezuelan military grouping in La Victoria, amidst ongoing clashes with FARC in Apure state #Venezuela pic.twitter.com/5KubexwTQ2

— CNW (@ConflictsW) March 21, 2021