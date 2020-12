green

Vanessa de la Torre estaba introduciendo información que Caracol Radio iba a entregar sobre la Feria de Cali, que este año se hace virtual, lo que ha provocado una controversia sobre si se malgastaron los recursos o no.

En ese sentido, la periodista dijo en la cadena radial que desde la organización de la Feria de Cali se comunicaron con ella para preguntarle cuánto cobraba por hacerle promoción al evento, que por la pandemia, ya no se vive de manera presencial.

“Tengo que decir que me mandaron un mensaje la Feria de Cali, preguntándome cuánto cobraba por hacer un video, un artículo y una promoción de la Feria de Cali virtual. Yo no cobro por lo que hago, yo hago las cosas porque me paga Caracol Radio y punto. Eso me parece que deja en evidencia el desespero que hay, desde la Feria de Cali, para contarle a la gente algo que no sé si es verdad o no… ¿funcionó o no funcionó la Feria virtual? Lo cierto es que hubo un exceso de gasto”, dijo De la Torre.

Agregó que, por ser caleña, también le pidieron que hiciera una video (ese sí gratis) hablando de las generalidades del tradicional evento valluno. Ella confesó que pensó en hacerlo, pero tras la polémica desistió de la idea.

Sin embargo, a diferencia de Vanessa de la Torre, otra gente, dijo la expresentadora de Noticias Caracol, sí aceptó el dinero para hacer la promoción.

“Entiendo que hay un montón de gente a cual le pegaron, para eso, para hacer el video promocional, para hablar bien de la Feria, y por ahí también pasa la polémica y un evidente desespero de la Alcaldía [de Cali] para hablar bien de su feria”, concluyó.

¿Cuánto costó la Feria de Cali virtual?

Ese, precisamente, es el centro de la controversia que gira en torno al evento, que por la pandemia del coronavirus se hizo digital.

La Feria de Cali de 2020 costó 11.000 millones de pesos, cifra cercana a los 16.000 millones de pesos que se invirtieron en el 2019, cuando se realizó con ‘todos los juguetes’.

Por lo mismo, desde el Congreso le llovieron críticas a la Alcaldía de la capital del Valle y le pidieron a Jorge Iván Ospina, mandatario de la ciudad, explicaciones.

Asimismo, políticos como Alejandro Eder, contrincante de Ospina en las elecciones regionales de 2018, cuestionó que se invirtiera esa cantidad de recursos frente a una emergencia sanitaria.