La comunicadora aseguró, horas después de la controversia que hubo por la filtración de los precios de las vacunas, que la insistencia para que el Gobierno de Iván Duque diera el detalle fue pura “mala vibra” frente a un programa de vacunación que, para ella, “ha funcionado”.

“Eso se llama gadejo, ganas de joder. […] Es como poner en tela de juicio, y ‘voy a publicar’, como si fuera el secreto de la vida cuánto vale cada vacuna. Pues la vacuna vale lo que la farmacéutica cobra, porque es un mercado internacional”, añadió la periodista en su diálogo en la emisora con Pascual Gaviria que resumió, en buena medida, las dos posturas que tienen los colombianos frente al tema.

Vanessa de la Torre rechaza ataque a Gobierno Duque y Pascual Gaviria le refuta

Gran parte de lo dicho por la presentadora fue refutado por su colega en la frecuencia radial, pero ella siguió defendiendo su postura y hasta puso un ejemplo de cosas que sí deberían estar investigando, en vez del costo de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y otras.

“Pascual, me parece que hay cierto dejo de soberbia, como de meterle muy mala vibra a algo que está funcionando. Porque es que aquí creíamos, cuando arrancamos con la vacunación, que no se iba a lograr, y usted y yo pensábamos que nos íbamos a poder vacunar en Colombia por allá en junio el año entrante, y, la verdad, es que no ha sido así. Creo que si algo tiene uno que reconocer es que el proyecto de vacunación en Colombia ha sido eficaz y que en este país hay cosas muy serias para estar investigando, como lo que ocurrió con el contrato del Ministerio de las TIC, con $ 70.000 millones que están perdidos en este momento, para estar montándosela al Gobierno por algo que verdaderamente está funcionando”, expresó De la Torre.

“Vanessa, esto no es un ataque al Gobierno, no lo creo”, le dijo su colega, que iba a seguir su intervención, pero ella lo interrumpió y lo contradijo: “Claro que era un ataque al Gobierno, Pascual, era viendo a ver por dónde le sacaban ‘la comba al palo’ y por dónde fregaban al Gobierno. Eso no tenía otro objetivo distinto a ver por dónde le dirigen al Gobierno: ‘Oiga, esta de Pfizer cobró, no sé, 20 dólares en vez de 13”.

Pascual Gaviria, que es hermano de un exminsitro y cuñado de presentadora de RCN, insistió en que su compañera estaba equivocada y hasta le puso de ejemplo lo que había sucedido en el exterior, en Estados Unidos y en Europa.

Asimismo, el periodista se refirió a la reglamentación que hay en el territorio nacional sobre qué documentos sí pueden tener reserva por parte del Gobierno y cuáles no.

“Un acuerdo de confidencialidad no está por encima de la ley. […] No puede ser un asunto genérico y que el Gobierno después escoja cuáles sí y cuáles no. Es que los contratos del Estado con los privados tienen una necesidad de ser abiertos, a no ser de que legalmente tengan una reserva, y aquí había un fallo del Tribunal Administrativo. Además, Vanessa, todo este escándalo es injustificado. Mire, en noviembre 25 de 2020, el Ministerio de Hacienda apropio $ 437.000 millones para comprar 10 millones de vacunas de Pfizer, haga la división, ¿cuánto le da? 12 dólares. O sea, ya sabíamos esto desde noviembre y no había ningún rollo”, comentó Gaviria, aunque su operación no sería correcta.

Esas últimas frases las aprovechó De la Torre para asegurarle a su colega que le estaba “dando la razón” e insistir en que hubo gente “metiéndole cizaña” al tema: “El rollo era ver si la vacuna en vez de 12 dólares había costado 25. Y póngale que sí, que la vacuna costó 25… pues si un Estado tiene que gastarse la plata en algo, en medio de una pandemia, es en vacunas. Eso tiene, por donde usted lo quiera, la más mala vibra del planeta. Lo que pasa es que la cosa no salió bien, porque las vacunas costaron lo mismo que en todo el mundo”.

Al final, ninguno de los dos periodistas dio su brazo a torcer en su opinión y, mientras De la Torre cerró repitiendo que en el país no se puede criticar algo que, en su concepto, está funcionando, Pascual Gaviria insistió en que no hubo ningún ataque, pero además lanzó un comentario en el que expresó que el Gobierno debe ponerse las pilas si quiere cumplir con la meta de vacunación de agosto.