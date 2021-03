green

La afirmación la lanzó el secretario Luis Ernesto Gómez en diálogo con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, y aseguró que la politóloga Lady Carolina Cárdenas Gutiérrez trabajaba en la Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte.

“Su contrato ya no está vigente, terminó a finales del mes pasado. Ella estaba trabajando en los grupos de salud pública, lo cual significa que hace parte de la segunda línea”, aseguró Gómez.

El funcionario dijo que desde el Ministerio de Salud (que también se mostró en contra de este caso) “habilitó que el personal que trabajaba en salud ya no solo en primera línea, sino también en segunda línea, podía ser vacunado”, pero que en el caso de la mujer no aplicaría ya que no está vinculada actualmente con el Distrito.

“En este caso en particular se están haciendo las indagaciones porque la persona no tiene un contrato vigente, y pues lo último que queremos es que alguien se salte la fila en Bogotá”, agregó el secretario.

Luis Ernesto Gómez también anunció, en la emisora, que las autoridades competentes indagan por qué se priorizó a esta mujer si su contrato había terminado, y hasta mencionó un posible favorecimiento para aplicarle la vacuna por encima de otras personas priorizadas y que trabajan con el sector salud.

“Si efectivamente se establece que hay un favorecimiento, pues esta persona terminara con una denuncia penal por falsedad”, puntualizó Gómez.

Por vacuna a Lady Carolina Cárdenas, Secretaría de Salud da explicaciones

Además de la aclaración que hizo el secretario de Gobierno, su colega de la cartera de Salud, Alejandro Gómez, dijo que la mujer ejercía funciones administrativas y que hacía parte del grupo de intervención que trabaja en territorios.

El funcionario rechazó que Cárdenas haya sido vacuna al parecer por saltarse la fila, y mencionó la excusa que le dieron desde la Subred Norte para reportarla: “Como por decisión del Ministerio de Salud era posible vacunar personas de segunda y de tercera línea, a partir de este fin de semana, esa es la razón que nos han dado por la cual se vacunó”.

El secretario de Salud también anunció “una investigación” para aclarar lo sucedido, ya que la mujer se defendió al decir que en su trabajo tiene “contacto con alrededor de 400 adultos mayores al mes”, y que de no estar inmunizada los pondría poner en riesgo.

Pulzo conoció un caso similar a este de una mujer que estuvo vinculada al Distrito y que terminó contrato hace más de seis meses, y pese a que ya no está trabajando la incluyeron en la lista de vacunación y hasta la llamaron para asignarle la cita. No obstante, ella dijo que ya no laboraba allí y le cancelaron el turno de vacunación.

La concejal Carolina Arbeláez compartió el fragmento de la declaración del secretario Gómez en Caracol Radio.