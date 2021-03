green

Zuleta alegó en su momento que los herederos del expresidente estaban sacando provecho de la creación de la Zona Franca del municipio de Cundinamarca, aunque su petición fue negada en 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La decisión que se conoció este lunes del Consejo de Estado ratificó ese primer fallo y estableció que “no se violó la moralidad administrativa”, indicó Blu Radio.

Al conocer la determinación del alto tribunal, Felipe Zuleta le dijo a Pulzo que “las decisiones de los jueces hay que acatarlas y respetarlas”.

Con esto, el también abogado y panelista de Blu Radio dejó ver que no interpondrá nuevas acciones ante las autoridades para que se investigue la Zona Franca de Mosquera.

Además, han pasado 10 años desde ese primer fallo y la opinión del periodista ha cambiado, pues incluso hace poco aseguró que Tomás Uribe —que ha sonado como candidato presidencial del Centro Democrático— “haría un buen gobierno”, aunque necesitaría dos ayudas.

¿Qué es la Zona Franca y cuál es su relación con los hijos de Álvaro Uribe?

Lo que se investiga es si el exalcalde de Mosquera Álvaro Rozo modificó el uso de suelos de unos predios del municipio (de explotación agrícola a uso industrial), lo que permitió valorizar en 91 veces una inversión inicial de 3.000 millones de pesos que hicieron los hermanos Uribe Moreno, Tomás y Jerónimo.

(Lea también: Hijos de Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo; sus negocios y la zona franca que los enlodó).

Sin embargo, el Tribunal de Cundinamarca determinó en su momento que no encontró argumentos que demostraran “dicho favorecimiento que se predica en la demanda, porque el uso previsto desde el año 2000 no era otro que el industrial, fecha para la cual el doctor Álvaro Uribe no era presidente de la República de Colombia y ninguna injerencia pudo ejercerse a condición de una magistratura inexistente”.

Discusión en el Consejo de Estado

La decisión del tribunal había sido impugnada y llegó al Consejo de Estado donde el magistrado Alberto Montaña consideró que sí se dio ese favorecimiento irregular y presentó la ponencia ante sus colegas de la Sala Plena, que votaron 17 a 9 en contra.

Por eso, será ahora el magistrado Carlos Moreno quien deba presentar una ponencia “contraria a la de Montaña, que deberá nuevamente ser votada por la Sala Plena para su aprobación”, detalló El Tiempo.