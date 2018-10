El nombramiento está definido y se ha robado la atención en los últimos días por la polémica que rodea a Ortiz y la importancia de esta entidad, adscrita al Ministerio de Agricultura.

La Agencia de Desarrollo Rural es responsable de “gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario y rural para la transformación del campo y adelantar programas con impacto regional”, y para dirigirla es necesario que los candidatos acrediten una maestría y 72 meses de experiencia laboral relacionada, según el manual de funciones de la entidad.

Sin embargo, Ortiz solo registra el título de abogada en la Universidad de Los Andes y ningún estudio de posgrado, con lo que quedaría inmediatamente descartada, señaló Confidencial Colombia.

Los impedimentos son mayores, pues “la hoja de vida que hizo llegar no tenía los soportes laborales que permiten certificar la veracidad de la trayectoria; y tercero, su vida laboral no es muy afín con temas de agricultura o desarrollo rural”, le dijo una fuente del Gobierno a El Espectador.

La polémica crece, debido a que “hace unos días empezó a rumorearse que se había modificado el manual de funciones para poder nombrar a la señora Ortiz”, agregó la fuente al diario; y también intentaron homologar los estudios con la experiencia, pero el manual de funciones de la entidad tampoco permite modificar ningún requisito, según la Dirección Jurídica de la Función Pública.

Los problemas tampoco acaban ahí: la fuente de El Espectador, que no quiso revelar su nombre, agrega que la forma de solucionar la falta de experiencia fue:

“Ir a una notaría a declarar bajo la gravedad del juramento que ella, desde el año 2005 hasta el 2018, o sea en los últimos 13 años, ha prestado servicios de asesoría en la estructuración de proyectos con énfasis en desarrollo rural y asistencia técnica. Lo curioso es que en la declaración ella nunca dice dónde, ni cuándo, ni con quién. Esto es lo que ha permitido que se publique su hoja de vida y vaya a ser nombrada”.

Efectivamente, la página de la Presidencia de la República publicó este lunes la hoja de vida en la que detalla que la experiencia laboral es una declaración juramentada, pero no está acreditada con soportes de dichas empresas.

El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, dijo en Blu Radio que el nombramiento ya está prácticamente listo y solo le falta el documento firmado por el presidente Iván Duque para posesionarla; además, confesó que precisamente la directriz para hacer esa designación viene del Jefe de Estado.

El ministro también dijo que no conoce en detalle si el Departamento Administrativo la Función Pública confirmó la experiencia de Ortiz. Además, que ella dijo en una entrevista para el cargo que no tenía forma de acreditar su experiencia porque las entidades en las que asegura haber trabajado ya no existen. Sin embargo, los periodistas de la emisora aseguraron que algunas de ellas no solo ya no existen, sino que parecen no haber existido nunca.

El nombre de Ortiz era desconocido hasta hace unas semanas cuando se supo que iba a ser designada como directora de la Unidad Nacional de Protección (UNP), nombramiento que se cayó porque su ideología de extrema derecha no daba garantías a las personas que debía proteger, como los jefes del partido Farc.

Las críticas a Ortiz se incrementaron porque, como recordó la emisora, es una mujer conocida por ser una dirigente regional del Centro Democrático muy cercana a Álvaro Uribe y su nombramiento sería una deuda de Duque con el expresidente; por eso el afán de ubicarla en algún cargo del Gobierno Nacional.

El caso ha vuelto a provocar revuelo en redes sociales, y muchas personas han criticado que pese a que durante la campaña presidencial Duque insistió en que no habría compromisos burocráticos con nadie en su Gobierno —como se le escucha en este video de mayo pasado—, el caso de Ortiz demuestra todo lo contrario.