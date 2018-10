“Las tropas no hay que moverlas hacia la frontera [con Colombia]; hay que moverlas hacia el palacio de Miraflores”, la sede del gobierno de ese país, agregó el también senador y líder del Centro Democrático en un video que difundió en su cuenta de Twitter.

Le recordó a Nicolás Maduro que “las resoluciones de Naciones Unidas lo obligan a que abandone el poder, porque él es el culpable de esa crisis. Él y Chávez”.

En sus declaraciones ante periodistas, Uribe también aseguró que Chávez se “le debería aparecer desde el cielo” a Maduro y decirle: “Bueno, esto se nos acabó”.

El artículo continúa abajo

“Al apuntar las tropas de Venezuela hacia el palacio de Miraflores, no hacia la hermana Colombia, y Maduro tenga que salir, no haya un gobierno militar, sino unas elecciones inmediatas, transparentes, que permitan que Venezuela tome el rumbo democrático”, agregó Uribe, anticipando la posibilidad de que si bien se pueda dar un golpe de Estado, los militar venezolanos no que queden en el poder.

“La intervención humanitaria es requerida en las resoluciones de Naciones Unidas. Cuando hay un gobierno culpable de una crisis humanitaria, hay que intervenir por razones humanitarias

“Repito: que los soldados de Venezuela, los epígonos del Libertador, no apunten sus armas hacia la patria colombiana, sino hacia la dictadura que está en Miraflores”, insistió.

La víspera, Uribe se había referido a Venezuela, e invitó a los militares de ese país a que desobedecieran las órdenes de Maduro, pero no se refirió a sublevaciones.