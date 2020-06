En una entrevista en Blu Radio para hablar de la indagación preliminar que se le abrió a Álvaro Uribe Vélez, por un anónimo que lo vincula con carpetas del Ejército, Néstor Morales le preguntó al senador si se arrepentía de “haber chuzado a la Corte Suprema de Justicia”, alto tribunal que abrió el proceso contra el expresidente.

Ante el directo interrogante, Uribe respondió que Morales debía arrepentirse de hacer dicha declaración, porque fue él —dijo el senador en la emisora—, el que había sido chuzado.

“Hombre, usted debería arrepentirse de hacerme esas preguntas. ¿Cómo me dice eso?, ¿cómo me dice usted, fungiendo de juez, que si yo me arrepiento de haberlo hecho? ¿cómo se le ocurre que yo lo hubiera hecho? El interceptado fui yo”, reprochó el líder del Centro Democrático.