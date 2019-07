green

La entidad ordenó a los encargados que regresaran a Bogotá para ponerse a disposición de otra persona que pueda requerir el servicio y, además, enfrentarán una investigación del Gobierno para determinar si tuvieron complicidad en la desaparición de ‘Santrich’, indicó LA FM.

Pablo Elías González, director de la UNP, dijo que buscan establecer “si hay alguna omisión por parte de los escoltas que lo protegían, y establecer realmente que fue lo qué pasó”.

Entre tanto, el alto tribunal indicó que citó una sala extraordinaria para definir si le dan una segunda oportunidad a ‘Santrich’ y fijan una nueva fecha para que se presente a la indagatoria del proceso que se le adelanta por narcotráfico.

En dicha reunión también evaluarán la petición del procurador general, Fernando Carrillo, para que se emita una orden de captura contra el representante a la Cámara.

Jesús Santrich se ha burlado de la justicia, de las víctimas y de aquellos que han creído en la paz. Por eso la @PGN_COL solicitó de nuevo a la sala de Instrucción de la @CorteSupremaJ la expedición de una orden de captura en su contra. — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) July 9, 2019

La defensa de ‘Santrich’ dijo que no se presentó por “falta de garantías” pero no han dado explicaciones sobre su paradero, pues cabe recordar que está desaparecido desde hace dos semanas cuando salió de forma clandestina de un espacio territorial en el caribe colombiano.

Los abogados también aseguran que el proceso contra el exnegociador de paz de la Farc no puede adelantarse en la Corte Suprema porque el fallo de garantía de no extradición que emitió la JEP no está en firme por una apelación que presentó la procuradora Mónica Cifuentes, señaló RCN Radio.

Mientras tanto, Humberto de la Calle, contraparte en el proceso de paz, coincidió en que ‘Santrich’ debe ser privado de la libertad.