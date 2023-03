Pamela Edith Quinteros Guerrero se dejó convencer de un promotor de paseos en lancha a diferentes playas de Santa Marta para que fueran parte de un viaje hasta Playa Cristal.

Ella estaba en ese momento bajo la compañía de su hermano, de 29 años; su madre, de 62 años; su padre, de 64 años y de su hijo de apenas 2 años de edad, y finalmente aceptó la propuesta.

El acuerdo inicial entre los visitantes y los guías turísticos, habría sido recogerlos en carro en el hotel para llevarlos por el mismo medio de transporte hacia el Parque Tayrona. Estando allí, saldrían en una embarcación con destino hasta Playa Cristal. Sin embargo, la familia chilena asegura que los promotores les incumplieron la promesa.

Pamela afirma que los vendedores del tour los embarcaron, a su familia y cerca de 15 turistas más, en una lancha de nombre Hawai, y salieron directo de El Rodadero hasta Playa Cristal.

Antes, la mujer le habría preguntado a los promotores si tomar el viaje de esa manera era riesgoso, a lo que ellos habrían contestado que “el recorrido era seguro”, indicó Santa Marta Al Día.

A través de un hilo de Twitter la extranjera contó que durante el viaje el mar estaba muy picado, los vientos eran muy fuertes y que la lancha viajaba a gran velocidad, al menos, a 100 kilómetros por hora, supone la turista.

“Apenas resistía, nos caía agua como si la tiraran con balde, y lo peor es que no podíamos volver porque ya estábamos a mar abierto. Después me enteré que la Dimar había avisado de dificultades climáticas, pero estos tipos por venderte el tour nos subieron igual”, advirtió la ciudadana extranjera.

Añadió que los momentos fueron muy angustiosos y no sabe cómo sobrevivieron a ese viaje en lancha, en el que asegura que “por poco mueren”.

[…] Había 5 niños en la lancha y todos los padres estábamos aterrados, una niña gritó y lloró 40 minutos seguidos. El mío era el más pequeño y se me escapaba como un pescado entre las manos. Había, al menos, 6 adultos mayores que no sé cómo no nos matamos de un infarto”, expresó la joven.