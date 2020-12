green

Esta semana una mujer fue apuñalada varias veces en medio de un robo del que fue víctima, cuando se movilizaba en un bus de Transmilenio por la Avenida Caracas con calle 23 sur de Bogotá. Un grupo de delincuentes se subió al articulado para atracar a los pasajeros y las autoridades pudieron capturar a tres de ellos.

Un par de días después de los hechos, el papá de la víctima confirmó en diálogo con el canal City TV que dos de los asaltantes eran auxiliares de la Policía.

En un primer momento habló con ese medio de comunicación Lina María Urbano, la joven que fue atacada por los ladrones. “Fueron tres puñaladas las que me dieron en la mano. Una iba directamente al corazón. Gracias a Dios puse la mano para que no me hirieran”, declaró la mujer al canal.

Acto seguido, su padre, Luis Enrique Urbano, entregó los detalles que le entregaron en las últimas horas luego de que se llevaran a cabo las primeras investigaciones contra los delincuentes.

“Me confirman que estaban prestando el servicio militar, no con el Ejército, sino con la Policía Nacional. Es triste que personajes como estos manchen la buena imagen de la Policía, ella nos brinda la protección, la seguridad. Solicito que caiga la justicia sobre ellos. Según me confirman, ya a ellos les van a hacer el proceso de destitución y los coge la justicia ordinaria por los hechos que cometieron”, aseguró el padre de la víctima.

Por su parte, el reportero de City TV que los entrevistó cerró el informe asegurando: “Extraoficialmente, nos confirmaron que dos personas sí pertenecerían a la institución (a la Policía)”.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente al respecto. A continuación, las declaraciones de la víctima del robo y su papá: