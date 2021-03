Tomás Uribe, quien repitió una vez más que no tiene aspiraciones políticas, se pronunció ante el informe de la JEP en el que se contabilizaron 6.402 falsos positivos; la mayoría, en el gobierno de su padre.

Posteriormente, llegó la insólita frase con la que aseveró que los falsos positivos fueron frenados gracias a las políticas de gobierno de su papá, cuando, según el informe de la JEP, no fueron 2.000 los casos que había reportado la Fiscalía, sino más de 6.400 homicidios de ese tipo, ocurridos, en su mayoría, entre los años 2002 y 2008, el lapso que correspondió a los dos gobiernos de Álvaro Uribe.

Sacó pecho por las cifras de seguridad y por cómo se redujeron delitos de homicidios y secuestros durante los años en que su padre fue mandatario. Asimismo, le mandó un pullazo a Juan Manuel Santos (como presidente), pese a haberlo alagado (como ministro de Defensa de su papá).

“La seguridad democrática recibió un país que al año tenía 28.000 homicidios y entregó un país que al año tenía 14.000 homicidios. La seguridad democrática hizo más por reducir homicidios que el gran proceso de paz con las Farc, manifestó en esa emisora.

El hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe dejó ver una vez más que su prioridad son sus negocios y responderles a sus socios y clientes.

“No sé de política, no sé de mermelada, no sé de Congreso, y en mis planes no está ninguna candidatura”, afirmó el hijo del expresidente Álvaro Uribe, en entrevista con Semana en diciembre de 2020.