No obstante, el periodista Daniel Coronell, en su habitual columna en la revista Semana, destacó que alias ‘Caliche’ sirvió como intermediario entre el congresista Álvaro Prada y Juan Monsalve, el testigo estrella contra los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez por la presunta conformación de grupos paramilitares.

El columnista se basa en una entrevista que concedió el reo al programa La Noche, de NTN24.

Sin embargo, la entrevista que López Callejas dio a Jefferson Beltrán, en la que básicamente contradice su primera versión, se afirma que fue su iniciativa grabar a Monsalve para darle una lección a Iván Cepeda, y que lo de Prada, según él, se lo inventó para que el testigo contra Uribe le creyera que efectivamente tenía contacto con hombres cercanos al senador, de acuerdo a la información divulgada por el canal.

“Yo esto me lo inventé y no estoy favoreciendo a ninguno hermano, a mí no me interesa favorecer a Prada que ya me cae como una patada en el ojo”, respondió alias ‘Caliche a Beltrán, que lo cuestionó sobre la veracidad de sus afirmaciones.