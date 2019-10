green

El testimonio se lo entregó al programa ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio que también planteó dudas sobre la complicidad del médico que estaba atendiendo a la barranquillera sobre las 3:00 de la tarde de este martes.

Pocas horas después la administración del lugar expidió un comunicado ofreciendo todos los videos necesarios, pues el general William Ruiz, director del Inpec, confirmó que el médico está vinculado a la fuga.

Entre tanto, el trabajador confirmó otros detalles que se han conocido como que se amarró a una soga profesional para lanzarse por la ventana del tercer piso del centro médico La Sabana, en el norte de Bogotá y que se fue en una motocicleta.

Incluso aseguró que intentó hablar con ella: “Le dije que no se fuera a tirar que de pronto se lastimaba, pero no me imaginé que fuera ella. Cuando cayó yo iba a ir a intentar recogerla pero una señora mona la ayudó a subir a una moto que era como de Picap o como de Rappi”.

Además, el testigo le aseguró a la emisora que Merlano no calculó bien y salió lesionada de su maniobra:

“Ella se lastimó y se alcanzó a tronchar porque no supo caer. Se agarró de la soga pero se resbaló y el porrazo fue duro, eso sonó duro… pero la ayudó a parar la otra mona, se subió a la moto y se fue”.

La dura caída que relata el testigo se ve claramente en las imágenes reveladas por el Inpec, pues Merlano queda tendida en el piso y al levantarse camina lastimada.

Y añadió: La moto llegó solo con el piloto y la mona venía a pie hablando por celular y caminando por la orilla del centro médico. Ella fue la que ayudó a parar a la senadora y la subió en la moto. El muchacho de la moto yo creo que no tiene nada que ver porque yo creo que lo llamaron por aplicación, venga me recoge en tal parte. Sincronizaron bien todo, no sé cómo harían para sincronizarlo pero yo creo que fue así”.

El hombre también señaló que solo hasta los 15 minutos “reaccionó la celaduría” y vio guardias del Inpec asustados.

Por otro lado, la emisora indicó que en ese edificio funcionan consultorios de propiedad horizontal y que cada médico maneja su agenda de manera privada. Además afirman que pese a que todos los pacientes deben ingresar por la recepción, Merlano entró desde el parqueadero directamente al segundo piso.