La Procuraduría hace alusión, en un comunicado, a que la denuncia de esta asociación indica que son “algunos lotes de tapabocas” importados de Asia, y otros de fabricación nacional, los que podrían estar contaminados con bacterias.

Fue por ese hallazgo que el Ministerio Público envió una carta al director del Invima, Julio César Aldana, en la que alerta que estos elementos de protección contra el coronavirus ya están circulando en Colombia.

Esto, dijo, pese a que esos lotes de tapabocas “podrían tener presencia de 43 bacterias diferentes, hongos y heces de animales, perjudiciales para la salud”.

La Procuraduría pidió al Invima “que de manera urgente” inspeccione y haga control sanitario a los establecimientos en los que se fabrican tapabocas en el país, así como a las empresas que los importan y a las que se encargan de distribuirlos.

El órgano de control dijo, en la comunicación, que además de las “malas prácticas” que se han descubierto tanto en la importación como en la distribución, también hay una “presunta falta de vigilancia” por parte de las autoridades competentes, lo cual “podría desencadenar el contagio de otras enfermedades” y no proteger a las personas ante la propagación de la COVID-19.

La @PGN_COL solicitó al @invimacolombia información sobre importación, fabricación y comercialización de tapabocas en el país https://t.co/64luunXTIa pic.twitter.com/kyNlkg8jTz — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) October 16, 2020

Tapabocas que salieron del mercado por errores de diseño

Si bien el Invima no se ha pronunciado ante esta delicada situación, hay que mencionar que en agosto pasado dio la orden de retirar del mercado la mascarilla KN95, específicamente del lote 2020013 de la empresa China Putian Zhongjin Shoes Co Ltd, al considerar que por un error de diseño podría generar dificultades en la respiración de la persona.

“El colapso, podría generar sensación de sofoco y/o dificultad al momento de respirar, por lo tanto, no puede utilizarse el producto”, informó el Invima, en un boletín, y aclaró que este problema de diseño no era en todos los tapabocas KN95 sino en ese lote puntual, como se observa en esta imagen.