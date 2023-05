En la tarde del viernes 21 de abril llegaron una treintena de políticos de Soledad, a una finca enorme en el municipio de Polonuevo, Atlántico. Era un almuerzo con comida árabe. El anfitrión fue Eduardo Pulgar, el exsenador que fue trasladado a su finca en febrero para terminar de cumplir su condena de casi cinco años por corrupción.

La reunión fue para que los concejales, y sus respectivos padrinos políticos, se comprometieran a apoyar a la candidata de Pulgar, Alcira Sandoval, a la Alcaldía de Soledad, la segunda ciudad más grande del Atlántico con 692 mil habitantes. Con ella el exsenador busca seguir mandando, como lo hace ahora a través de su cuñado, el alcalde Rodolfo Ucrós.

Pulgar es un político que durante dos décadas estuvo salpicado en escándalos de corrupción y fue condenado en 2021 por soborno a un juez. Sin embargo, su estructura política se mantiene fuerte.

La Silla contó en detalle cómo, desde la prisión, Pulgar aceitó la maquinaria para elegir a su cuñada, Claudia Pérez, senadora del Partido Liberal. Y ahora mismo en Soledad el alcalde es otro cuñado de Pulgar, Rodolfo Ucrós. Y para las elecciones locales quiere volver a poner alcalde en Soledad y gobernadora en el Magdalena.

Los detalles de la reciente reunión en su finca se los contaron a La Silla Vacía tres asistentes a condición de no mencionar sus nombres y otras dos fuentes que se enteraron por asistentes.

La finca de Pulgar queda en la vía principal entre los municipios de Santo Tomás y Polonuevo, a escasos metros del casco urbano de este último. La entrada a la finca tiene arbustos cuidadosamente podados y un portón de madera pulida. La custodia un vigilante de seguridad privada, de uniforme azul. La Silla pidió hablar con Pulgar, pero el vigilante dijo que estaba ocupado y que tal vez la próxima semana.

La reunión política se dio en un kiosco rectangular donde se sentaron los diferentes dirigentes. Allí estaban Eduardo Pulgar y su hija, Isabella Pulgar, que aspiraría a la Asamblea del Atlántico. Estaban la candidata, Alcira Sandoval, y el diputado de Cambio Radical, Sergio Barraza.

También había una decena de concejales y sus padrinos políticos, en la mayoría de los casos sus padres o madres. En Soledad en 2019 la Procuraduría destituyó e inhabilitó a 19 concejales por extralimitarse en sus funciones. Para no perder el espacio la mayoría lanzó a familiares en las elecciones siguientes, y quedaron elegidos. Ahora a los eventos políticos asisten juntos.

La reunión se dio tras una serie de encuestas en las que Alcira Sandoval no marcaba tan bien y el exalcalde Joao Herrera, su rival, tomaba ventaja. En los corrillos políticos de Soledad empezó a correr la versión de que varios políticos aliados de Pulgar no acompañarían a Sandoval. Por eso Pulgar los convocó.

“La reunión fue para convencernos de que hay que trabajar duro, de que hay que meterle, de que Alcira va ganando, va a ganar”, dice uno de los asistentes que habló con La Silla Vacía. “Él hizo énfasis en que él no está loco, que él no va a invertir una plata en algo que no va a ganar”.