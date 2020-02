El hombre habló en exclusiva con Noticias Caracol, para relatar su angustiante experiencia luego de que fuera a un hospital en Cali porque estaba mal de salud y los doctores allí decidieran aislarlo totalmente y lo catalogaran como sospechoso de tener el coronavirus.

“Tenía mucho malestar. Estornudaba y era pura sangre”, precisó el sujeto sobre los síntomas que lo hicieron ir al centro médico. “Me dicen que me llevaban por sospecha de coronavirus, me tienen aislado allá totalmente y me hacen todos los exámenes pertinentes”, agregó el caleño.

Las muestras que le tomaron fueron enviadas a Estados Unidos y cuatro días después los doctores le confirmaron que no era portador del temido virus, que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 300 personas.

“Me trasladaron en ambulancia totalmente aislado. Lo único que podía era hablar por teléfono. La familia no podía entrar, era muy incómodo. La familia quería entrar, pero no dejaban entrar ni a la familia”, declaró el hombre para indicar lo más angustiante de esa experiencia.

La Comisión de Salud Pública de China aseguró este sábado que se reportaron un total de 1.921 personas nuevas contagiadas con el virus en esta región, con lo que ya son más de 13.700 los infectados en ese país.