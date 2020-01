De acuerdo con la declaración de la usuaria a City Noticias, esa farmacia —que tiene convenio con su EPS— le entregó un medicamento para la diabetes en lugar de un antibiótico que debía tomar para una infección.

La mujer debía tomar cefalexina, pero en la droguería le suministraron Metformina. Por supuesto, las reacciones en su cuerpo fueron inmediatas.

“Me alcancé a tomar 3 pastillas y empecé a sentir mareo, ganas de vomitar, me caí y tenía mucho dolor de cabeza”, contó la paciente al noticiero capitalino.

Además, agregó que ella no se percató de que le habían entregado la medicina equivocada. Solo se dio cuenta hasta que “ellos (funcionarios de la droguería) me llamaron para informarme que me habían entregado otra droga y no la que debía haber sido”.

El caso le ocurrió a una ciudadana que habita en el sur de la ciudad, y que asegura que posteriormente la farmacia le cambió el medicamento con “ciertas dificultades”.

“Después pongo la queja por correo a Cruz Verde. Como a los 10 días me contestan que sí había sido un error, que ellos iban a mirar cómo arreglaban esto para que no se volviera presentar”, narró la víctima al medio.

Sobre la situación, Cruz Verde no le entregó información a City Noticias, pero sí le envió un comunicado a la paciente en el que manifestaba:

“Efectivamente la droguería entregó el medicamento de forma errada y el estudio que realizó el área, calificó el caso como error que alcanzó al paciente, en donde se realizó entrega del medicamento sin la verificación establecida para cada producto en el protocolo de entregas preestablecidos”.

Además, señaló que a la funcionaria le aplicaron “las sanciones disciplinarias correspondientes” y se hizo una “retroalimentación a los funcionarios”.