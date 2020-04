green

Eso explicó Estupiñán en Twitter, luego de que el concejal de Bogotá Andrés Forero publicara, en un trino, un decreto en el que la Alcaldía de Bogotá prorroga la licencia del funcionario y asigna un secretario de movilidad encargado.

En el documento se lee que Estupiñán solicitó un permiso para ausentarse del 18 de marzo, al primero de abril. Sin embargo, 3 días después, el presidente Iván Duque ordenó la cuarentena nacional obligatoria hasta después de Semana Santa, que posteriormente se extendió hasta el 26.

El primero de abril, el secretario de Movilidad pidió alargar su licencia no remunerada hasta el 17 de abril, según CM&, porque por el cierre de los aeropuertos —tanto en Argentina como en Colombia— él no pudo viajar. No obstante, eso no se menciona en el decreto.

Ante la ausencia de Estupiñán durante la emergencia por el coronavirus, la alcaldesa de la capital, Claudia López, nombró a Jonny Leonardo Vásquez Escobar como secretario de movilidad encargado, hasta el 17 de abril, cuando se supone Estupiñán debería regresar.

Pero por la decisión de Duque de extender la cuarentena el regreso se puede ver embolatado.

El concejal Forero, del Centro Democrático, le pidió a la alcaldesa aclarar la situación de Estupiñán, por lo que el secretario publicó los registros de Migración que completó para poder salir.