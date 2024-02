El presidente de la República hizo referencia a la manera en la que Satena no ha logrado competir con las otras aerolíneas que actualmente operan en el país.

Con tono autocrítico, algo difícil de verle en público, Petro resaltó que el Gobierno ha gestionado algunas rutas aéreas para Satena, pero que la empresa las devuelve al no tener capacidad operativa.

(Vea también: Indican fecha en la que 42 horas de trabajo a la semana serán obligatorias en Colombia).

Esto dijo Petro en el evento de Anato:

#Atención | “Satena es un fracaso mío”, presidente Gustavo Petro revela que el Gobierno ha entregado lineas de viajes internacionales a la aerolínea nacional “y las bota, Satena no logra ser un competidor”, añadió desde Anato pic.twitter.com/dTaxRjUwsp — La FM (@lafm) February 28, 2024

“Satena es un fracaso mío. Yo le entregué a Satena líneas internacionales para que las coja, construidas en relaciones diplomáticas, y las bota. Satena no logra ser un competidor, siendo la empresa del Gobierno, la empresa colombiana”, detalló Petro durante la vitrina turística de Anato que se lleva a cabo en Corferias.

De igual forma, el mandatario dio un aviso al Ministerio de Hacienda para que encuentre la manera de dar más dinero a Satena y así logre competir con las otras compañías que operan en nuestro país.

Lee También

“El Ministerio de Hacienda, que es el propietario, tiene que tomar nota. No podemos seguir con una aerolínea anclada que no pueda despegar. La baja [de precios] de tiquetes es fundamental y esto tiene que ver con la competencia, no con el monopolio“, agregó Petro en el mencionado evento.

Desde la campaña, Petro había hecho referencia a la manera en la que Satena tenía que volverse la aerolínea bandera del país. Aunque abrió ruta a Venezuela, su plan de expansión internacional parece estar lejos de concretarse.

Aerolíneas en Colombia y por qué es clave que tiquetes bajen de precio

Es crucial que las aerolíneas ofrezcan boletos asequibles en países como Colombia por varias razones. En primer lugar, la accesibilidad económica a los vuelos permite a un mayor número de personas disfrutar de los beneficios del transporte aéreo, lo que contribuye a la conectividad y el desarrollo económico. Esto facilita la movilidad de personas, fomenta el turismo y fortalece los lazos comerciales.

Además, la disponibilidad de tarifas asequibles democratiza el acceso a oportunidades educativas, laborales y culturales. Personas de diferentes estratos socioeconómicos pueden beneficiarse de la expansión de sus horizontes y experiencias a través de viajes aéreos a costos razonables. Esto no solo enriquece las vidas individuales, sino que también impulsa la diversidad y el intercambio cultural.

De igual forma, la asequibilidad de los boletos aéreos contribuye al crecimiento del sector turístico y al desarrollo económico sostenible, generando empleo y estimulando la inversión en infraestructuras relacionadas.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.