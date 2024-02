En desarrollo de la instalación del congreso de la Federación Colombiana de Municipios en Cartagena, que reúne a 1.103 alcaldes del país, este miércoles el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), lanzó una dura advertencia al gobierno de Gustavo Petro.

De manera indirecta, al referirse al trámite de las reformas del Ejecutivo, el congresista advirtió que el Parlamento no se va a dejar “presionar con marchas en las calles”.

Al evocar indirectamente lo ocurrido a principios de mes contra la Corte Suprema de Justicia –cuyos magistrados fueron asediados por manifestantes azuzados por el presidente Petro en Bogotá–, Name aseguró que “no es responsable con Colombia” que se definan las decisiones en las calles, pues termina siendo “violento, inadecuado e inconveniente”. En ese sentido, alertó por una eventual guerra civil.

De acuerdo con Name, el Parlamento no se dejará “presionar ni a favor ni en contra con marchas en las calles”. Por ello, ratificó la fortaleza institucional y la respetabilidad de la Corporación para tramitar las reformas que le convienen a Colombia. “Si se habla de que el Congreso no tiene la autoridad es una ignorante afirmación, porque las que se equivocan no son las instituciones, sino los hombres. Si hay deficiencias en la instituciones no es por ellas, sino por sus componentes. Tenemos toda la autoridad para el trámite de las leyes y las estamos estudiando serenamente”.