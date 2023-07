La poderosa mujer detrás de Iván Name

En el equipo político del nuevo presidente del Senado, Iván Name, no se mueve una ficha sin el visto bueno de una poderosa mujer que ha sido su mano derecha. Se trata de la concejal de Bogotá, María Clara Name, su hija, quien también milita en la Alianza Verde y a la que le entregaría sus banderas políticas para que sea la quinta generación del apellido Name en cargos de poder público.

Tan cercano es Name a sus hijos que él mismo pidió que estuvieran junto a él durante su primera rueda de prensa como presidente del Senado y fue María Clara quien coordinó quién hablaba, y quién no, con el senador.

Doble guayabo en los verdes

Sí señores, esa es la palabra: “guayabo”. Hubo mucho silencio el jueves horas después de la elección de Iván Name como presidente del Senado y fuentes de la Alianza Verde le dijeron a este diario que ese silencio se debía a que había dos enguayabados en el partido.

El primero de ellos, el senador Inti Asprilla que quedó con resaca política por no competir por la presidencia del Senado; el segundo, el propio Name quien se tomó sus vinitos para celebrar el cargo que consiguió con votos de la oposición al presidente Gustavo Petro.

El Pacto también le ayudó a Name

Aunque evidentemente la elección de Name se le debe en gran parte a la oposición, De Buena Fuente supo que desde las entrañas del propio partido de gobierno, el Pacto Histórico, se voltearon tres votos que a la postre llevaron a la derrota de la que era la candidata avalada también por el gobierno, la senadora Angélica Lozano, quien ya superó lo sucedido.

Se trata de Álex Flórez, que le habría pasado cuenta de cobro a Lozano por la cercanía que tiene ella con el concejal Daniel Duque (gran opositor al alcalde de Daniel Quintero), Pedro Hernando Flores (cercano a Armando Benedetti) y Esmeralda Hernández, de la cuerda de Camilo Romero.

Pacto entre Petro y Claudia en Bélgica

El triunfo de Name dejó con los crespos hechos a la senadora Angélica Lozano, a quien veían en los verdes como la virtual ganadora de la Presidencia del Senado. Tan victoriosa se sentía que el jueves al Capitolio arribó su pareja, la alcaldesa Claudia López, para celebrar el supuesto triunfo.

Parte de esa confianza tenía origen en el guiño que el propio Gobierno le dio a Lozano. Parte de ese apoyo se concretó la semana pasada en Bruselas (Bélgica), donde Petro coincidió con López durante la cumbre de la CELAC. Allí, haciendo las veces de intermediaria, la alcaldesa habría pactado con el mandatario que ella le bajaba a su hostilidad y enfrentamiento con Petro a cambio de que este le diera el espaldarazo a Lozano. Para los malpensados no de otra manera se explica la benevolencia y hasta agradecimientos en redes de la alcaldesa al presidente por temas que los han dividido de antaño como el metro de Bogotá.

Fico se viene con todos sus candidatos

Desde que Federico Gutiérrez anunció su intención de aspirar por la Alcaldía de Medellín había mucho silencio alrededor de la campaña. Pero ahora se supo que estaban coordinando los detalles de lo que será este lunes la entrega de avales a los cerca de 700 candidatos a cargos de alcaldes, concejales y diputados en Antioquia. En el país la lista llega a casi 1.000 aspirantes por Creemos. El martes Fico se inscribirá ante la Registraduría.

Senador valluno entregó avales en Antioquia

Aunque es tradición que un congresista entregue en su región de origen los avales de su partido, en Cambio Radical no fue así en varios municipios de Antioquia en 2023. El senador valluno Carlos Fernando Motoa le ganó el pulso al representante paisa Mauricio Parodi y entregó avales a las alcaldías de Envigado, Sabaneta, Caldas, Jericó, Turbo y San Vicente Ferrer, municipios en los que Motoa obtuvo la mayor votación para Cambio Radical.