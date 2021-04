green

El caso del sargento Antonio Misse Ceballos, cuyo secuestro se produjo en jurisdicción de Villa del Rosario (Norte de Santander) y hasta ahora no había trascendido, se suma a la desaparición, el fin de semana pasado, también en zona de frontera (Arauca), del coronel del Ejército Pedro Enrique Pérez Arciniegas.

La desaparición del coronel se conoció casi que de inmediato, y hasta se difundieron diferentes versiones, como la de que una mujer habría sido el señuelo para llevárselo. El caso del sargento Misse Ceballos, en cambio, permanecía en la sombra, aunque, de acuerdo con las pesquisas de Caracol Radio, la Cancillería sí estaba enterada.

Ahora se sabe que el suboficial del Ejército Nacional estaba de vacaciones y había salido con su sobrino de 12 años a montar bicicleta. “Pararon a tomarse fotos, siempre del lado colombiano, y hombres en una camioneta blanca, después de interrogarlos, se los llevaron para Venezuela”, afirma la eisora con base en las declaraciones del menor.

“Nosotros, en el río, estábamos del lado colombiano, en El Palmar, y entonces les dijeron a unos señores que estaban del lado venezolano en una camioneta blanca. Esa camioneta blanca después se vino, se pasó de Venezuela a Colombia por el río, de una vez, derecho, y subió a mi tío. Que tenían que hablar con él porque podía ser un espía o un informate o se estaba preparando para un operativo”, dijo el menor en un audio revelado por la emisora.

Después, según el relato del menor, lo dejaron con un uniformado, “y como a los 10 minutos pasé con el uniformado el río a Venezuela porque me necesitaban para que estuviera con mi tío”, agregó el niño, y contó que cuando llegó allá lo llevaron a una casa “como abandonada” esperando órdenes sobre si dejaban ir al militar colombiano y a su sobrino.

Los militares venezolanos devolvieron al niño dos días después, “luego de interrogarlo varias veces y de preguntarle una y otra vez, y distintas personas, por las actividades del tío, de quien, desde ese momento, se sabe prácticamente nada”, agregó el periodista Juan Eduardo espinosa.

La esposa del suboficial, Katerine Díaz, envió derechos de petición a distintas entidades en Colombia, se comunicó con la Cancillería y también con el Ejército, pero “no ha sido posible que alguien le ayude”, añade la emisora.

El medio asegura que la Cancillería le envió dos correos a Díaz: uno en el que le dice que el sargento fue llevado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, y otro en el que le cuentan que hay información, no verificada, de que a su marido lo iban a acusar de espionaje, ataque a centinela y terrorismo.

“La Cancillería conoce el caso y, con el equipo de asesores jurídicos que tenemos en Caracas, hemos estado atentos a la situación. Tan pronto se tenga información concreta, se comunicará a la familia”, fue la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores a una petición de información de la emisora, que asegura que “el Ejército colombiano contesta lo mismo que la Cancillería”.

“Yo sé que él está en el DGCIM porque una señora me llamó, un familiar de un preso me llamó a decirme que mi esposo estaba en el DGCIM de Caracas. Que estaba relativamente bien de salud. No le tiene proceso de nada porque no lo han presentado al [tribunal] Foro Penal”, dijo la esposa de Misse Ceballos en otro audio difundido por la frecuencia radial. Ese medio agregó que la Cancillería le había confirmado a la mujer que el sargento está encarcelado en Caracas.

Para la esposa, lo que quieren los venezolanos “es negociar” con el Gobierno colombiano. “porque ni siquiera abogados de la Cancillería han podido ingresar. No lo dejan ver ni nada”.

Sin embargo, de ser así como cree Díaz, la situación del sargento Misse Ceballos se complicaría pues el Gobierno colombiano no reconoce al régimen de Nicolás Maduro.