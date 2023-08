Después de que el senador estadounidense Marco Rubio le pidió a la Fiscalía de Estados Unidos no extraditar al exparamilitar Salvatore Mancuso a Colombia hasta que se revoque su nombramiento como gestor de paz, el exlíder de las autodefensas respondió. En específico, Rubio le hizo la solicitud al fiscal general de ese país, Merrick Garland.

El motivo fue que, en julio de este año, el Ministerio de Justicia y la Cancillería anunciaron que activaron los mecanismos para que el exjefe paramilitar regrese al país, pocos días después de que el presidente Gustavo Petro hiciera la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, el pasado 23 de julio.

Entre los argumentos que expone el senador estadounidense, está que Mancuso no debería ser nombrado como gestor de paz, misma opinión que la procuradora, porque ha sido condenado en Estados Unidos y en Colombia por más de 1.500 asesinatos o desapariciones forzadas y aún no ha cumplido sus penas en su país de origen. “Permitir que Mancuso no solamente camine libre en Colombia, sino que también represente al gobierno colombiano en las negociaciones con los narcotraficantes que actualmente trabajan para inundar nuestras comunidades con narcóticos, sería un insulto a los miles de colombianos que son víctimas de los crímenes de Mancuso. Le agradezco de antemano su atención a este asunto”, dice la carta.

Como respuesta y en primer lugar, el exparamilitar habló de que ya ha cumplido sus condenas y pagó deudas respecto a los delitos cometidos y que, por ello, la solicitud del senador “socava fundamentos básicos de justicia y derechos humanos fundamentales, y se basa en flagrantes imprecisiones e información errónea”, asegura Mancuso en una extensa carta. Además, dice que el político busca influir en decisiones internas de Colombia relacionadas con la paz y que esto es algo que contradice los principios modernos de autodeterminación de países soberanos en relaciones internacionales que no deberían estar sujetos a interferencias externas.

Mancuso también reiteró que la designación que hace el Gobierno colombiano tiene como objetivo permitirle participar y ayudar en la consecución de la paz y la eliminación de diversas formas de violencia. “Dicha designación nada tiene que ver con mis responsabilidades frente a las víctimas y en los procesos judiciales, que sigo asumiendo con la misma voluntad y disposición de siempre”, explicó el exparamilitar. Asimismo, indicó que su labor como gestor de paz y la de esta figura en general busca la restitución de los derechos de las víctimas, en su caso concreto, a través de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Asimismo, Mancuso le dice al senador Rubio que las personas que estuvieron involucradas en el conflicto sí pueden ser constructoras de paz y suponer que no pueden hacerlo, asegura el exparamilitar, sería un error. “De eso se trata todo este proceso Senador Rubio, mucho más complejo, sin duda, pero constructivo y efectivo que sembrar todo el país de cárceles y llenarlas de reos, una medida que, al tiempo, oculta las violencias que se reciclan y las miserias que destrozan una sociedad por dentro, que las hacen parecer sociedades ideales, pero no resuelven las causas subyacentes de la violencia y la desigualdad que afligen a una nación”, se lee en la carta firmada este 25 de agosto de 2023 por Salvatore Mancuso.

También señala que la petición del legislador estadounidense presume que su rol en las futuras negociaciones de paz implican algún tipo de acción delictiva, desconociendo su presunción de inocencia.

Finalmente, entre varias cosas, el exjefe paramilitar reiteró su disposición a colaborar con el proceso de paz en Colombia. A pesar de que en su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no dio detalles muy novedosos respecto a sus actuaciones durante el conflicto armado a las que ya había reconocido ante Justicia y Paz.

Sin embargo, Mancuso reiteró que está listo para asumir las tareas que se acuerden en el marco de la figura de gestor de paz. “Estoy a la espera que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz defina las metas y los protocolos pertinentes, los mecanismos de verificación, garantías de seguridad y garantes del proceso, todo con absoluta transparencia frente a la sociedad colombiana y las víctimas del conflicto armado”, escribió Mancuso.