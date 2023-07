El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso será designado como gestor de paz, así lo anunció el presidente Gustavo Petro a través de cuenta de Twitter el pasado 23 de julio. En respuesta a la decisión del mandatario, quien fue uno de los hombres más cercanos a Carlos Castaño, emitió un comunicado en el cual detalla a qué está dispuesto con su designación para aportar o no en el proceso de paz total.

Anunciando que con su experiencia puede contribuir a reabrir y continuar con el proceso de paz de Santa Fe de Ralito, que ajustó ya 20 años, el exparamilitar contrastó la designación que justo le hizo el presidente Petro. Se refirió a que hace 19 años, cuando el mandatario era representante a la Cámara, fue declarado como objetivo militar al confrontar a las autodefensas con su discurso, y ahora él mismo promueve e invita a participar a los exparamilitares que alguna vez lo amenazaron dentro de un proceso de paz.

(Vea también: Salvatore Mancuso: su designación como gestor de paz y los pendientes con la justicia)

Ante esta decisión, Mancuso realizó algunas consideraciones. La primera de ellas es que recibió la decisión, “con la misma convicción con la que ha sido tomada, la de trabajar por lograr una paz total, integral, absoluta y duradera, que pueda ser heredada por otras generaciones de colombianos que no merecen vivir lo que nosotros torpemente hemos vivido”.

El exjefe de las autodefensas, quien también estaba buscando no ser deportado a Colombia, sino enviado a Italia, ya que cuenta con esa ciudadanía; afirmó que seguirá aportando a la justicia. “Lo que significa que mi compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición es indeclinable. Continuar participando en el sistema de justicia transicional colombiano, tanto judicial como extrajudicial, es una responsabilidad con las víctimas”.

(Lea también: Unidad de Búsqueda diseña plan para desaparecidos en fosas reveladas por Mancuso)

Asimismo, dijo Mancuso que mantener un papel en la justicia especial y hacerlo como gestor de paz (esta será su función) en las negociaciones, es una responsabilidad que mantiene con la sociedad colombiana para prevenir futuras víctimas. Y que su tarea en un rol tan importante permitirá, entre otras cosas, apoyar a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Cancillería colombiana, en la identificación y búsqueda de las personas desaparecidas en la frontera colombo-venezolana. “A las instituciones colombianas que participan en este complejo proceso, les expreso mi voluntad de seguir adelante con esta urgente”, escribió.

“Al señor Presidente de la República de Colombia, Dr. Gustavo Petro, le expreso mi profunda convicción de contribuir con la agenda de la paz total”, expresó el exparamilitar, afirmando que cerrar el capítulo de las Auc con la firma de un Acuerdo que ha sido inexplicablemente pospuesto, honra la palabra del mandatario “de que la paz es una política de Estado y no del gobierno de turno”. Y añadió “de mi parte y de los demás ex comandantes de las Autodefensas, nuestro compromiso para que la política de Estado en materia de paz sea una realidad para Colombia”.

El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en oarte se han perdido en manos fel estado recickadas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no… https://t.co/ZngyTEAgYx — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 23, 2023

“Estoy listo y a la espera de que el gobierno nacional indique la ruta para cumplir las tareas asignadas”, en esto insistió Mancuso, quien hasta ayer no tenía conocimiento de esta decisión, según su abogado, además se puso a disposición de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con relación al diálogo que han tenido para la constitución de la mesa técnica entre esta oficina y las antiguas Auc.

(Puede leer: Disidencias Farc le dan vida a ‘Iván Márquez’ con carta supuestamente firmada por él)

Finalmente, Mancuso expresó su respeto y determinación por cumplir con las demandas de las víctimas: “Mi tarea no solo tiene que ver con la verdad y la reparación, sino también con la no repetición, por ese motivo estoy seguro de que mi experiencia puede contribuir, en este momento histórico, a la pacificación de la Colombia profunda que nunca ha logrado salir completamente de la confrontación armada y a desactivar los nuevos órdenes sociales que creamos. Esta tarea, la que quiero dedicar el resto de mis días, no me exime de mis obligaciones con ustedes ni de seguir aportando verdad. Lo tengo claro y es un compromiso que seguiré cumpliendo”.