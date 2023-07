El presidente Gustavo Petro anunció en la mañana de este domingo 23 de julio que tomó la decisión de nombrar al exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz para el proceso de paz total que tiene en marcha en este momento.

El mandatario lo dijo a propósito del aniversario del Pacto de Ralito, que se cumple justo este domingo.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, en el mismo mensaje en el que anunció lo concerniente a Mancuso.

En los últimos meses, Salvatore Mancuso ha estado en el escenario público del país por sus versiones ante la Jurisidicción Especial para la Paz (JEP) sobre hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.

Entre las más recientes noticias sobre sus relatos está el hallazgo de fosas comunes reveladas por él durante las audiencias. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que ha sostenido más reuniones para continuar buscando esos cuerpos y que Mancuso accedió a firmar un documento con el que se compromete a entregar más detalles sobre sitios de interés forense en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Se trata de información inédita que, según las declaraciones del exparamilitar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ayudarían a encontrar a 200 víctimas del conflicto armado asesinadas por el Bloque Catatumbo de las autodefensas que, una vez tenían los cadáveres en su poder, se los llevaban al otro lado de la frontera para que nunca fueran hallados. Aunque los cadáveres serían solo 15.