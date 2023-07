Álvaro Uribe respondió al nombramiento de Salvatore Mancuso, antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como gestor de paz, anuncio que dio el presidente Gustavo Petro esta mañana. El expresidente se refirió a Justicia y Paz, el proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares que tuvo lugar durante su gobierno: “El proceso de mi gobierno desmovilizó, aproximadamente, 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros”.

En el trino en el que Gustavo Petro anunció la designación de Mancuso, Petro afirmó que “el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado”. El presidente aseguró que “aún no se sabe toda la verdad” y que “muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”.

“Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y haya discriminación”, continuó Uribe en su cuenta de Twitter.

“Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel”. El líder del Centro Democrático se cuidó en advertir que no lo conoce. “A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”, añadió.

El nombramiento de Mancuso, quien fue extraditado en 2008 a Estados Unidos y sigue recluido en una prisión de ese país, se da luego de varios acercamientos del exparamilitar con distintas entidades del Estado a las que les ha ofrecido trabajar para esclarecer las verdades del conflicto y lograr la paz en el país. En 2022, Mancuso le envió una carta al presidente Petro, en la que aseguraba estar listo para entablar una conversación, no solo con el jefe de Estado, sino también con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

El anuncio de Petro se dio en respuesta a un hilo de Twitter de El Espectador, en el que este diario recordó que hace 23 años, el 23 de julio de 2001, se firmó el controversial Pacto de Ralito en Córdoba. Se trató de un acuerdo de 32 congresistas, excongresistas, alcaldes y civiles que firmaron un documento con los paramilitares para “refundar la Patria”. Aquel pacto fue la semilla de la parapolítica, un escándalo que involucró a más de 250 políticos poderosos del país, que resultaron condenados por vínculos con los grupos paramilitares.