La exsenadora Zulema Jattin Corrales, que comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha hablado en esa justicia sobre la parapolítica en Córdoba. En sus declaraciones, salpicó a alcaldes, gobernadores y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En la declaración que hizo Jattin ante la JEP dijo que lo visitó en 2002, cuando era congresista, para denunciarle que, según ella, estaba preocupada porque los paramilitares en Córdoba estaban prohibiendo candidatos y este no le prestó demasiada atención.

“Simplemente orientó la conversación a que, si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg, que no iba a corroborar nada, pues era preferible que no pusiera la denuncia. Y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento iba a hacer total el caso”, dijo la exsenadora.

Si la señora Zulema Jattin me preguntó si denunciaba una amenaza que habría recibido de los paramilitares, es propio de mi persona contestar “denuncie con las pruebas”, sin más. Si afirma 20 años después para beneficiarse en la JEP que era una “amenaza velada” la denunciaré ante… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 24, 2023

El expresidente no guardó silencio frente a esas acusaciones y le dijo: “Denuncie con las pruebas, sin más. Si afirma 20 años después para beneficiarse en la JEP que era una amenaza velada la denunciaré ante la justicia”.

En este sentido, la exsenadora dijo que cree que Uribe le dijo esto por sus posibles intereses políticos. “Yo le hablé a él, específicamente de la doctora Eleonora Pineda y del doctor Miguel de la Espriella (…) creo que a él le interesaba que ellos lo acompañarán, le interesaba que todo ese andamiaje político, ya que lo estaba acompañando en Córdoba, se mantuviera y si yo me ponía a hacer ruido o a denunciarlo (…) Pues ese ruido iba a afectar la campaña presidencial”.

Dentro de sus declaraciones, Jattin Corrales también admitió haberse aliado con los paramilitares de Salvatore Mancuso en conjunto con otros congresistas como Julio Manzur, en el llamado Pacto de Sindicato a la Gobernación de Córdoba.