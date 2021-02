green

Salud Hernández sorprendió a propios y extraños este miércoles por cuenta de las críticas que le dirigió al presidente Iván Duque por algunas de las decisiones que ha tomado luego de que llegaran las primeras 50.000 vacunas contra el coronavirus al país. Teniendo en cuenta que la española es considerada por muchos como afín al uribismo, algunos opositores del actual Gobierno aseguraron que se sentían extraños por coincidir en argumentos con la columnista.

Para empezar, a Hernández le pareció “absurdo” que Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, viajaran a Sincelejo para estar presentes en el lugar en el que fue vacunada la primera persona en Colombia, la enfermera Verónica Machado. De hecho, en las redes sociales también ha sido ampliamente criticada la caravana de seguridad que escoltó las 696 dosis que arribaron a la capital de Sucre el martes.

“El show fue con la llegada (de las vacunas). Es ridículo y politiquero recorrer el país con las vacunas“, opinó la periodista española, que hace dos semanas también había cuestionado el nombramiento de la hija de la exministra Alicia Arango en el Banco de la República. “Que gasten la plata de tanto viaje en pagar deudas con personal sanitario”, agregó la columnista.

Pero Hernández no paró sus reparos contra el presidente allí. En un segundo tuit, la periodista reclamó que Duque estaba haciendo lo que pidió que no hicieran los demás. “Dice el gobierno: No politicen las vacunas. Y todos la politizan, empezando por Iván Duque y siguiendo por alcaldes, gobernadores”, concluyó.

En los últimos días, cientos de colombianos han cuestionado en las redes sociales la aparición de Duque en el Aeropuerto El Dorado durante el aterrizaje de las vacunas. No por nada se viralizó un meme en el que se muestra que, en otros países, ningún presidente fue a acompañar las labores de descargue ni buscó figuración desde allí.

De todas maneras, los pronunciamientos del presidente en torno a las primeras vacunas todavía no acabarán. Por ejemplo, se estima que el mandatario estará este jueves en el Hospital de Kennedy de Bogotá, lugar en el que se aplicará la primera vacuna en la capital del país. Allí también estará la alcaldesa Claudia López.

Estas fueron las críticas que publicó Salud Hernández contra Duque:

