Javier Eduardo González Pertuz, de 39 años, falleció en un bar de La 70, en el barrio Laureles, a unos 15 minutos de la parroquia Santo Evangelio, donde le hablaba a la comunidad cada ocho días.

El sacerdote murió sobre una mesa del bar en el que estaba acompañado de otro hombre que no ha sido identificado. Mientras que la fiesta continuaba, los dueños del lugar se dieron cuenta que algo no estaba bien con el cura que, obviamente, no llevaba sotana.

Las personas del barrio Castilla, donde queda la parroquia que él dirigía, están consternadas con su muerte, pues cada vez que lo veían en el barrio parecía un hombre saludable y muy alegre.

“Por las mañanas uno salía y lo veía ahí. Se despedía con un gesto. Siempre que me veía lo hacía y yo se lo devolvía”, dijo Alba Cano, vecina del sector que se le entrecortaba la voz hablando de González Pertúz en Noticias Caracol.

En ese informativo también habló Hugo Zapata, que también vive por allí. “Era un padre muy carismático. Él bautizó a los hijos de mis sobrinos y era muy querido en el barrio“, dijo este hombre.

“Me da mucha tristeza. Él siempre que llegaba y yo estaba arreglando las maticas me echaba la bendición”, contó Lucila Suárez, costurera del párroco.

El cura Javier Eduardo llegó a la capital antioqueña desde hace unos 10 años procedente de Córdoba. Su vivienda era en el Seminario San José, a 2 kilómetros de la parroquia que estaba a su cargo.

Aún no hay una explicación sobre qué hacía él en los bares de Laureles, que son muy conocidos por estar cerca del estadio. Lo que sí es claro es que él era un aficionado por el fútbol y hasta había viajado a Barranquilla para ver a la Selección Colombia.

El sábado, día que murió, habían jugado Medellín y Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot, así que algunas hipótesis de por qué estaba allá podrían estar en esa directriz.