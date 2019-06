Aunque un video muestra que a sus feligreses no pareció importarles la forma en que el sacerdote los bendijo, para la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia no resultó ser la mejor, informó Noticias Caracol.

“A mí no me parece, pues cada instrumento tiene su uso, para lo que es, y una fumigadora es para fumigar y no para esparcir el agua bendita”, manifestó al noticiero Orlando Antonio Corrales García, arzobispo de la arquidiócesis.

Ante lo ocurrido, monseñor Orlando aseguró al mismo noticiero que el sacerdote recibirá “un llamado de atención para que eso no se vuelva a hacer y [él] se ajuste a lo que la iglesia usa en estos casos”.

En entrevista con Blu Radio, el arzobispo añadió que no solo le jalarán las orejas por utilizar el fumigador, sino también “por celebrar Pentecostés una semana antes de la fecha contemplada”.

Ambos se reunirán la próxima semana, concluyó la emisora.

Este es el video: