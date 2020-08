green

Los ruidos extraños comenzaron a reportarse a través de redes sociales, pues varias personas en Caldas y Valle del Cauca, principalmente, decidieron grabar con sus teléfonos porque se sintieron atemorizados.

La razón: que en el cielo se escuchaban sonidos como de aviones de carga cuando despegan, pero no se observaba ningún objeto por ahí.

“Va media hora sonando. ¿Qué es lo que suena así? Definitivamente, el mundo se va a acabar. El apocalipsis ha llegado”, dijo un joven, en Manizales, en medio del asombro.

Señoras y señores este es un anuncio para los Manizalitas: El Apocalipsis ha llegado! Así suena nuestro cielo 😱😱😱💀👿👻👻 pic.twitter.com/aSRSzcP4S1 — Santiago Rendon T (@SrendonT) July 30, 2020

Noticias Caracol recogió el testimonio de Viviana Gaviria, que dijo que al escuchar el ruido pensó que era un avión, pero que nunca vio el aparato. Lo mismo contó Carlos Londoño, habitante en La Cumbre (Valle), que dijo que el sonido allá fue en la madrugada del jueves.

“Al ver que el sonido no se alejaba, me levanté y abrí la ventana, pero no había luces de avión en el cielo”, dijo el testigo.

Que alguien me explique el sonido del cielo en todo manizales 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/vIft9jpxcq — Laura Rivera (@Laurariveraf10) July 30, 2020

El noticiero consultó al meteorólogo Christian Euscátegui, que de entrada aclaró que este fenómeno se conoce como ‘cielomoto’ y que es relativamente común, pues se genera mediante fricciones moleculares.

“Fuertes truenos y tormentas muy lejanas que no podemos ver. Meteoritos, inclusive, que entran y chocan en la atmosfera en la parte alta. Pero la más reconocida es el impacto de dos masas de aire diferentes, como el encuentro de una masa de aire cálido y una de aire frío”, explicó el meteorólogo.

Fue por eso que el presentador de noticias Jorge Alfredo Vargas envió un parte de tranquilidad para la ciudadanía, y dijo que estos ruidos “no son el apocalipsis”, pues hubo quienes hicieron chistes hablando de supuestos extraterrestres.

Todos en Manizales nos estábamos imaginando así: pic.twitter.com/HNm9ppNBe6 — Bocadillo con leche (@Ahilecuento) July 30, 2020

Un fenómeno similar fue reportado en abril de este año en varios países de Latinoamérica, en especial en Chile y Argentina, en donde se escucharon sonidos similares a los de trompetas, y para ese momento los expertos aseguraron que ya había ocurrido en otras partes del mundo y que la intensidad tenía que ver con la baja contaminación auditiva por cuenta de la cuarentena.