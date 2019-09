Hernández manifestó, en entrevista con La W, que el procurador no tiene por qué “juzgarlo” por “advertir a la ciudadanía de todo lo que está haciendo la politiquería”, cuando Carrillo no “actúa contra los politiqueros, corruptos, ladrones que se robaron a Colombia”.

En ese sentido, el exalcalde recordó la columna de este fin de semana de Vicky Dávila, en la que la periodista revela la carta de renuncia (y la cercanía) de Carrillo con el empresario y fundador del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo.

El exfuncionario continuó diciendo que leyó “muy detenidamente” la columna de Vicky Dávila, a la que se refirió como “doctora” y “gran periodista”, y agregó que, con base en el texto, al procurador “le dio pena decir que era carga maletas del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo cuando presentó la hoja de vida al Senado, es decir, hizo falsedad en documento privado. No merece la confianza”.

Esto, refiriéndose a que, según la columnista, Carrillo no incluyó que había trabajado para Luis Carlos Sarmiento Angulo en la hoja de vida que le presentó al Congreso, que lo eligió procurador con 92 votos.

Hernández, que renunció a su cargo este lunes, recordó en la emisora que era la cuarta vez que la Procuraduría lo suspendía, según él, sin haberse “robado ni un peso” y, por lo mismo, considera que Carillo lo está “persiguiendo”.

“Desde que me posesioné, me está persiguiendo. No le sirvo. ¿Y por qué me persigue? Porque la politiquería tiene gente incrustada en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Contraloría General de la República, en la Contraloría de Bucaramanga, en la Personería… es una red, es el régimen, como decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Es imposible trabajar con esa perseguidera. Pero no me les arrodillé”, aseguró Hernández.